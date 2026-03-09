Stát přiznal exkancléři Mynářovi odškodné za stíhání v dotační kauze

  14:55aktualizováno  15:10
Bývalý hradní kancléř Vratislav Mynář dostane od státu odškodnění za trestní stíhání v dotační kauze kolem penzionu v Osvětimanech. Policie ho obvinila v roce 2021, soud ho však loni osvobodil. Ministerstvo spravedlnosti mu přiznalo 472 tisíc korun za nezákonné stíhání i náklady na obhajobu. Informoval o tom server iRozhlas.cz.
Vratislav Mynář prohlásil, že chce u soudu očistit své jméno. (15. října 2024)

Vratislav Mynář prohlásil, že chce u soudu očistit své jméno. (15. října 2024)

Požár zničil restauraci Na Srubu v Osvětimanech, která patří hradnímu kancléři...
Vratislav Mynář si u krajského soudu ve Zlíně vyslechl zprošťující verdikt....
Požár zničil restauraci Na Srubu v Osvětimanech, která patří hradnímu kancléři...
Vratislav Mynář u zlínského soudu čelí obvinění z dotačního podvodu. (15. října...
„Žadateli bude vyplacena náhrada za náklady na obhajobu ve výši 272 068,50 korun a dále za nemajetkovou újmu z titulu nezákonného trestního stíhání i z titulu nesprávného úředního postupu spočívajícího v nepřiměřené délce řízení ve výši 200 tisíc korun,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Exkancléř Mynář je nevinný, zprošťující verdikt v kauze dotace na penzion platí

Mynář o kompenzaci požádal poté, co ho loni v lednu zlínský krajský soud zprostil obžaloby v případu údajně neoprávněně získané dotace na výstavbu penzionu Malovaný v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Trestní stíhání trvalo přibližně pět let.

Policie začala Mynáře stíhat v roce 2021 kvůli podezření z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Podle žalobce se měl podílet na žádosti o téměř šestimilionovou evropskou dotaci pro společnost Clever Management, jejímž byl v roce 2011 jednatelem.

Žalobce se neodvolá proti zprošťujícímu rozsudku v kauze Mynářova penzionu

Státní zástupce tvrdil, že v žádosti nebylo uvedeno, že na stejný objekt už byla v roce 2008 poskytnuta třináctimilionová dotace od ministerstva školství. Budova měla původně sloužit jako ubytovna pro sportovce spolku Chřibák, kde Mynář působil jako hospodář. Projekt ale nebyl dokončen a stavbu převzala firma Clever Management.

Soudy však dospěly k závěru, že se nepodařilo prokázat úmyslnou manipulaci ani zamlčení informací s cílem získat dotaci. Mynář proto byl obžaloby zproštěn a vinu dlouhodobě odmítal.

Mynář dostal dotaci na penzion neoprávněně, řekla před soudem úřednice

Spornou dotaci během řízení v roce 2023 vrátil ministerstvu pro místní rozvoj. Podle iROZHLASu po pravomocném zproštění viny už o její opětovné získání neusiluje.

