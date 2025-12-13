Nejvíce zkrácených úvazků, a to přes patnáct procent, nabízí ministerstvo zdravotnictví. Se zhruba třinácti procenty následují ministerstva spravedlnosti a školství. Na opačném konci žebříčku je ministerstvo zahraničí, kde nemají ani dvě procenta lidí na zkrácený úvazek. Pod šesti procenty jsou ministerstva kultury, obrany a zemědělství.
Experti se přitom shodují na tom, že vyšší nabídka částečných úvazků by mohla pomoci nejen k rychlejšímu návratu rodičů na pracovní trh, ale i pozdějšímu opouštění práce ze strany penzistů.