Pokud se někdo testu chce účastnit, stačí si předem nainstalovat do telefonu aplikaci eDoklady, přihlásit se pinem nebo biometrií a případně aktualizovat aplikaci na nejnovější dostupnou verzi. „A v jednu hodinu si otevřít aplikaci, vyčkat na automatickou aktualizaci dokladu, jako by byl u voleb,“ popisuje ředitel Digitální informační a agentury Bohdan Urban.
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Uživatelé by neměli aplikaci otevřít výrazně dříve či později. Účast v testování zabere několik málo vteřin.
Proč stát potřebuje pomoc veřejnosti? Pro testování není možné vytvářet nové digitální identity, a proto je třeba využít identity reálné.
eDoklady
Aplikaci eDoklady používá přes milion lidí. „Očekáváme, že se do voleb počet ještě navýší,“ odhaduje Urban. Při souběžném otevření aplikace velkým počtem uživatelů nevzniká zátěž pouze pro jednu mobilní aplikaci nebo jeden server.
Do testování by se v ideálním případě mělo zapojit alespoň čtyřicet tisíc lidí. Právě tolik lidí odhadem použilo eDoklad při posledních volbách a letos by to měl být podobný počet. „Budeme hledat úzká hrdla celého řetězce, ne jen jedné služby,“ vysvětluje Urban.
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Test bude sledovat, jestli aplikace nával přihlášení zvládne, zároveň vyhodnotí i rychlost a načtení aplikace, dostupnost služby či rychlost a úspěšnost aktualizace digitálního dokladu. Právě tento proces působil velké problémy u posledních voleb.
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3. října 2025