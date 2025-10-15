Do jaké míry se tohoto trendu propisují stravovací návyky Čechů?
Situace se v některých skupinách obyvatel zhoršuje – zejména u starších lidí je největší problém s nedostatkem vápníku a dospívajícím dívkám chybí železo. Hlavní příčinou jsou současné stravovací návyky nebo možná spíš zlozvyky: málo zeleniny a fermentovaných mléčných výrobků, mnoho ultrazpracovaných potravin. Lidé nejsou moc zvyklí si jídlo připravovat doma. Prostě jíme více marketing než živiny.
Také si všímejte, jak se prodejce propaguje. Denně se setkávám s podvodníky, kteří zneužívají jména známých profesionálů, sdílejí vymyšlené rozhovory a videa. Jejich produkty budou šmejdy.