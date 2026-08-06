Úřad se proti verdiktu brání odvoláním, které pražský městský soud projedná příští týden. Sitta se v žalobě domáhá celkem 200 milionů korun jako ušlého zisku ze zajištěných akcií jeho někdejší papírny Neograph.
„U Obvodního soudu pro Prahu 2 bylo nyní nepravomocně přiznáno 34,785 000 Kč s 8,05% úrokem z prodlení od 25. 6. 2024 do zaplacení,“ uvedlo ministerstvo. Sittovi v souvislosti s jeho trestním stíháním už dříve vyplatilo 1,38 milionu korun - konkrétně 802 548 korun za náklady vynaložené na obhajobu, půl milionu jako zadostiučinění za samotné stíhání a 77 808 korun za nepřiměřenou délku řízení.
Doktor práv Sitta čelil se svým synem Vladimírem obžalobě za tunelování Neographu. Oba to označovali za pomstu lidí z okolí lobbisty Iva Rittiga. Upozornili totiž předtím na problematickou jízdenkovou zakázku pražského dopravního podniku, v níž stanul před soudem právě i Rittig - podle obžaloby papírna odváděla 17 haléřů z každé vyrobené jízdenky karibské firmě jeho obchodního partnera.
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Stát prohrál, svědku proti Rittigovi musí vyplatit na odškodném 697 tisíc
Justice nakonec oba Sitty osvobodila, stejně jako všechny aktéry jízdenkové kauzy. Znalci v ní totiž nedokázali vyčíslit obvyklou cenu jízdenek a nepodařilo se ani vyvrátit tvrzení, že odváděná částka byla provizí za zprostředkování zakázky.
Sitta starší vede soudní bitvu o peníze za akcie už od roku 2015. Tvrdí, že stát mu způsobil škodu nezákonným rozhodnutím státní zástupkyně Dagmar Máchové o zajištění akcií, které vedlo ke snížení jejich hodnoty. V době zajištění akcií nemohl Sitta vykonávat hlasovací práva v papírně Neograph, kterou založil a vedl. Firmu pak převzali jiní lidé.
Odškodné musel stát v minulosti vyplatit i Sittovi juniorovi, který v Neographu působil jako obchodní ředitel. Muž vysoudil 609 000 korun za nemajetkovou újmu způsobenou stíháním, ministerstvo spravedlnosti mu za ni předtím dobrovolně zaplatilo 70 000 korun. Dosáhl také dalšího odškodného 697 000 korun za to, že kvůli stíhání nemohl pět let působit jako znalec.
Státní zástupkyně Máchová byla následně pravomocně odsouzená v tzv. kauze Bereta. Dostala tříletou podmínku za vynášení informací ze spisů.