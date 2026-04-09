Stát si rezervuje tuny masa. Do hmotných rezerv nakoupí stádo živých býků a krav

Autor:
  11:27
Už několik let se mluví o tom, že stát do hmotných rezerv zařadí také živé stádo jatečních býků a krav. Nyní Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vypsala veřejnou zakázku „Živé stádo – rezervace 240 tun“. V současné době má stát rezervované například mražené maso, sýry nebo masové konzervy. Nyní k tomu po letech přibudou živá zvířata.
ilustrační snímek | foto: Yan Renelt, MAFRA

„Předmětem veřejné zakázky je zajištění státních hmotných rezerv formou rezervace a ochraňování jatečného skotu s podmínkou budoucího odkoupení živého stáda nebo jeho části,“ uvádí v popisu SSHR a popisuje požadavky na zvířata.

„Předmětem je jatečný býk výkrm – ve stáří do 24 měsíců, 40 tun a jatečná kráva – ve stáří nad 24 měsíců, 200 tun,“ požadují státní hmotné rezervy s tím, že celkově chtějí mít v „zásobách“ 240 tun živého masa.

Zakázka je rozdělena na dvě části – Čechy a Moravu. Předpokládaná cena je zhruba 20,5 milionu korun. Rezervy budou mít stádo jednoduše u vítěze zakázky v rezervaci. Stejně jak to například už funguje u léků.

Ustájení i pastviny

„Předmětem této smlouvy je rezervace jatečného skotu,“ potvrzuje dokument zveřejněný u vypsané veřejné zakázky.

Ustájením se podle SSHR rozumí rezervace živého stáda ve vhodných kapacitách včetně potřebné manipulace při naskladnění, ustájení a vyskladnění.

Místo skladu konzerv živé krávy na pastvě. Stát přidá do rezerv stáda zvířat

„Ustájení jatečného skotu je možné ve vlastních prostorách nebo prostorách pro potřeby dlouhodobého udržování a rezervace skotu jsou smluvně zajištěny po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy, a to pouze na území České republiky,“ píše se dále v návrhu rezervační smlouvy.

Státní rezervy dále požadují, aby zvířata měla vyhovující klimatické podmínky, třeba pastviny. Smlouvu chce SSHR uzavřít na dva roky. Zájemci se mohou o zakázku hlásit do 11. května.

Vždycky dostupné a připravené na porážku

Redakce iDNES.cz již v minulosti popsala, jak by to mělo fungovat v praxi. Například rezervy mohou mít v zásobách část mraženého masa, část konzerv a pak stádo živých krav.

Zemědělec, který bude tyto rezervované státní krávy opečovávat, musí dbát na to, aby byly vždycky dostupné a připravené na porážku v dohodnutém množství.

„Šlo by o takzvané živé konzervy, kdy u chovatelů nasmlouváme například stádo krav a odkoupíme ho a porazíme až ve chvíli, kdy budeme maso skutečně potřebovat. Do té doby se nám chovatel o toto stádo stará,“ popsal v minulosti pro iDNES.cz předseda rezerv Pavel Švagr. Podobný systém funguje například ve Slovinsku i jiných státech.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

9. dubna 2026  11:33

9. dubna 2026  11:30

9. dubna 2026,  aktualizováno  11:28

9. dubna 2026  11:23

9. dubna 2026  11:05,  aktualizováno  11:18

9. dubna 2026  10:57

9. dubna 2026  10:45

9. dubna 2026  10:23,  aktualizováno  10:43

9. dubna 2026  10:41

9. dubna 2026  10:40

9. dubna 2026  10:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.