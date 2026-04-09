Stát si rezervuje tuny masa. Do hmotných rezerv nakoupí stádo živých býků a krav

„Předmětem veřejné zakázky je zajištění státních hmotných rezerv formou rezervace a ochraňování jatečného skotu s podmínkou budoucího odkoupení živého stáda nebo jeho části,“ uvádí v popisu SSHR a popisuje požadavky na zvířata.
„Předmětem je jatečný býk výkrm – ve stáří do 24 měsíců, 40 tun a jatečná kráva – ve stáří nad 24 měsíců, 200 tun,“ požadují státní hmotné rezervy s tím, že celkově chtějí mít v „zásobách“ 240 tun živého masa.
Zakázka je rozdělena na dvě části – Čechy a Moravu. Předpokládaná cena je zhruba 20,5 milionu korun. Rezervy budou mít stádo jednoduše u vítěze zakázky v rezervaci. Stejně jak to například už funguje u léků.
Ustájení i pastviny
„Předmětem této smlouvy je rezervace jatečného skotu,“ potvrzuje dokument zveřejněný u vypsané veřejné zakázky.
Ustájením se podle SSHR rozumí rezervace živého stáda ve vhodných kapacitách včetně potřebné manipulace při naskladnění, ustájení a vyskladnění.
|
Místo skladu konzerv živé krávy na pastvě. Stát přidá do rezerv stáda zvířat
„Ustájení jatečného skotu je možné ve vlastních prostorách nebo prostorách pro potřeby dlouhodobého udržování a rezervace skotu jsou smluvně zajištěny po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy, a to pouze na území České republiky,“ píše se dále v návrhu rezervační smlouvy.
Státní rezervy dále požadují, aby zvířata měla vyhovující klimatické podmínky, třeba pastviny. Smlouvu chce SSHR uzavřít na dva roky. Zájemci se mohou o zakázku hlásit do 11. května.
Vždycky dostupné a připravené na porážku
Redakce iDNES.cz již v minulosti popsala, jak by to mělo fungovat v praxi. Například rezervy mohou mít v zásobách část mraženého masa, část konzerv a pak stádo živých krav.
Zemědělec, který bude tyto rezervované státní krávy opečovávat, musí dbát na to, aby byly vždycky dostupné a připravené na porážku v dohodnutém množství.
„Šlo by o takzvané živé konzervy, kdy u chovatelů nasmlouváme například stádo krav a odkoupíme ho a porazíme až ve chvíli, kdy budeme maso skutečně potřebovat. Do té doby se nám chovatel o toto stádo stará,“ popsal v minulosti pro iDNES.cz předseda rezerv Pavel Švagr. Podobný systém funguje například ve Slovinsku i jiných státech.