Stát by měl kupcům bitcoinů od Jiřikovského vrátit peníze, řekl Stanjura

„Z mého pohledu by bylo nejlogičtější, aby ty bitcoiny zůstaly u státu a stát vrátil všechny peníze, které dostal,“ řekl Stanjura. „Pokud se prokáže, že jsou (bitcoiny) z trestné činnosti, tak státu propadnou a stát je potom může prodat,“ doplnil.
Ministr zároveň upozornil, že se stále nepodařilo uspokojivě vyřešit otázku, proč Jiřikovský ministerstvu spravedlnosti kryptoměnu daroval.
Zabavte počítače, než s bitcoiny uteče. Proč policie zatkla Jiřikovského a co řeší
„Máte člověka, který byl pravomocně odsouzený na poměrně dlouhou dobu, nebyl to žádný bagatelní nebo nedbalostní trestný čin, a ten člověk se rozhodl, že dá docela významnou částku státu. Většinu z nás napadne, proč to dělá. Já na to žádnou věrohodnou odpověď neznám,“ řekl Stanjura.
Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS) plánuje ve čtvrtek zveřejnit rozšířenou časovou osu událostí spojených s bitcoinovou kauzou. K jasnějšímu vysvětlení celé aféry vyzývá i prezident Petr Pavel.
Kvůli pochybnostem o tom, zda kryptoměna nepocházela z trestné činnosti, v květnu skončil ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.