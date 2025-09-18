Stát bude po Agrofertu vymáhat přes sedm miliard. Kampaň, reaguje firma

Autor: ,
  10:58
Částka, kterou bude ministerstvo zemědělství vymáhat po firmách z holdingu Agrofert, bude přesahovat sedm miliard korun. Jsou to dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů majitele firmy, šéfa hnutí ANO a tehdejšího premiéra Andreje Babiše, oznámil ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL.
Ministr zemědělství Marek Výborný (20. března 2025)

Ministr zemědělství Marek Výborný (20. března 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Český ministr zemědělství Marek Výborný na jednání v Bruselu. (14. července...
Do Veselí nad Moravou přijel i předseda lidovců Marek Výborný. (8. 7. 2025)
Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Marek Výborný (KDU-ČSL) vystoupili na...
Ministr zemědělství Marek Výborný a ministr kultury Martin Baxa na výjezdním...
12 fotografií

Ministr původně odhadoval částku 5,1 miliardy, v sumě ale nebyly započítány dotace spravované přímo ministerstvem. Agrofert tvrdí, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do Sněmovny.

Přesnou částku Výborný dosud nezná, úředníci ministerstva pracují na vyčíslení. Stanovení jasné sumy komplikuje i to, že nejde jen o zemědělské farmy, ale i potravinářské podniky.

Podle Výborného by bylo ideální, kdyby firmy uznaly právní stav a dotace vrátily, pak by byl proces rychlý. Podniky se ale mohou odvolat a následně dát věc k soudu. „Netušíme, jak dlouho budou soudy rozhodovat, čili bude to opravdu běh na dlouhou trať,“ řekl ministr. Ředitel Agrofertu Josef Mráz už dříve avizoval, že holding se bude bránit právní cestou.

Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Dan Brown na Hradě posnídal s Petrem Pavlem. Prahu miluju, vyznal se spisovatel

Americký spisovatel Dan Brown, jehož nový bestseller Tajemství všech tajemství se odehrává v Praze, zavítal na Hrad. Setkal se tam s prezidentem Petrem Pavlem. Slavný romanopisec si ve videu na...

18. září 2025  11:10

Letadlo plné turistů kroužilo dvacet minut nad Korsikou. Dispečer usnul

Cestující na palubě letadla směřujícího z Paříže na Korsiku měli netradiční cestovní zážitek. Museli totiž kroužit asi dvacet minut nad cílovým letištěm poté, co jeho zaměstnanec letiště usnul...

18. září 2025

Volby 2025: úřady začaly vydávat voličské průkazy. Do kdy se dá získat?

Dovolená nebo pracovní cesta? Pokud víte, že v termínu sněmovních voleb na začátku října nebudete moci přijít do „své“ volební místnosti, požádejte o voličský průkaz. Váš hlas s ním přijmou kdekoli....

18. září 2025

Stát bude po Agrofertu vymáhat přes sedm miliard. Kampaň, reaguje firma

Částka, kterou bude ministerstvo zemědělství vymáhat po firmách z holdingu Agrofert, bude přesahovat sedm miliard korun. Jsou to dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů majitele...

18. září 2025  10:58

Stát se vyrovnal s kupci bitcoinů, vyplatil jim desítky milionů korun

Ministerstvo spravedlnosti se vypořádalo s dvěma hlavními skupinami kupců bitcoinů, které úřadu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský. První skupině vyplatilo kurzový rozdíl ve výši zhruba 34 milionů...

18. září 2025  10:45,  aktualizováno  10:50

Pětadevadesátiletá žena ubila v domově důchodců spolubydlící opěrkou z vozíku

Policie v New Yorku obvinila pětadevadesátiletou ženu, že v neděli ubila svou o šest let mladší spolubydlící z domova důchodců. Co bylo motivem vraždy, není jasné. Vražednou zbraní se stala součástka...

18. září 2025  10:49

Hřib říká, že má v expertním týmu bývalou eurokomisařku či primátora Varšavy

Aktualizujeme

Jako členy svého expertního týmu představil šéf Pirátů Zdeněk Hřib bývalou komisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou z Dánska či primátora Varšavy Rafala Trzaskowského. „Bojovalo proti...

18. září 2025  10:46

Schillerová poráží Fialu. Průzkum ukazuje, jak by dopadly volby na jihu Moravy

Na jižní Moravě by hnutí ANO získalo 30 procent hlasů, druhé SPOLU 20,9 procenta. Více než pět procent hlasů by ještě získaly čtyři volební strany či bloky, a to SPD 13,8 procenta, STAN 10,9...

18. září 2025  10:28

Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze...

18. září 2025  10:23

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

18. září 2025  10:21

Z Brna na obří letiště. Region získá spojení s jedním z největších uzlů světa

Americké Los Angeles, japonské Tokio nebo třeba brazilské Sao Paulo budou pro cestující z jižní Moravy o hodně blíž. Brno aktuálně získává novou leteckou linku do německého Frankfurtu nad Mohanem,...

18. září 2025  10:18

Rakušané chtějí uspat losa Emila a odvézt ho na hranice s Českem

Horní Rakousy se připravují na příchod losa Emila, který je už jen několik kilometrů od jejich hranic. Místní úřady plánují zvíře uspat a přesunout na hranice s Českem. Na Šumavě se Emil bude moci...

18. září 2025  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.