Ministr původně odhadoval částku 5,1 miliardy, v sumě ale nebyly započítány dotace spravované přímo ministerstvem. Agrofert tvrdí, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do Sněmovny.
Přesnou částku Výborný dosud nezná, úředníci ministerstva pracují na vyčíslení. Stanovení jasné sumy komplikuje i to, že nejde jen o zemědělské farmy, ale i potravinářské podniky.
Podle Výborného by bylo ideální, kdyby firmy uznaly právní stav a dotace vrátily, pak by byl proces rychlý. Podniky se ale mohou odvolat a následně dát věc k soudu. „Netušíme, jak dlouho budou soudy rozhodovat, čili bude to opravdu běh na dlouhou trať,“ řekl ministr. Ředitel Agrofertu Josef Mráz už dříve avizoval, že holding se bude bránit právní cestou.