Šťastný sepsul poslankyně za seminář o Palestině. Jednostranná kampaň, tvrdí

„Pod hlavičkou odborné diskuze se uskutečnila politicky jednostranně zaměřená akce, jejímž výsledkem nebylo posouzení složitého blízkovýchodního konfliktu, ale obžaloba státu Izrael a kritika státu České republiky za to, že stojí na straně svého dlouholetého spojence,“ řekl Šťastný.
Dodal, že Poslanecká sněmovna není soukromým majetkem jednotlivých poslanců, ani stranickou klubovnou. „Musíme se ptát, jakým způsobem se s jeho autoritou zachází, kdo seminář uspořádal a o čem se na něm hovořilo,“ dodal.
Událost organizovaly poslankyně Zelených Gabriela Svárovská a Irena Ferčíková Konečná. „Proč o Palestině a Izraeli mluvíme s tímto názvem právě tady? Je to tady o tom, jak Česko v zahraniční politice hlasuje a jak v Evropské unii vystupuje a co případně zablokuje. O tom rozhoduje vláda a Poslanecká sněmovna je tady od toho, aby vládu jako výkonnou moc kontrolovala,“ řekla na akci v úvodu Svárovská.
Připomněla také, že Česko v říjnu 2024 jako jediná země EU zablokovala příměří v Libanonu. Dále i to, že letos v květnu ministr zahraničí Petr Macinka prohlásil, že Česko nesouhlasí s dalšími obchodními sankcemi ani s pozastavením asociační dohody s Izraelem.
„V červnu pohrozil, že zablokuje sankce proti izraelskému ministru národní bezpečnosti Itamaru Ben Gvirovi,“ dodala Svárovská. Doplnila, že kritika izraelské vlády patří k demokratické debatě stejně jako kritika jiné vlády.
|
Měli bychom zabít každý den 30 až 40 teroristů v Gaze, řekl izraelský ministr
„Nenávist k Židům do ní nepatří nikdy. Stejně jako nenávist k lidem v Palestině nepatří do debaty o bezpečnosti Izraele. Shodneme se, věřím, i na tom, že ani nejhorší zločin neruší pravidla, které chrání civilisty,“ pronesla poslankyně.
Ferčíková Konečná zase ve svém úvodu apelovala na to, že by se debata o dění na Blízkém východě měla zakládat na faktech. Promluvila také o tom, že instituce a pravidla, které by měly garantovat mezinárodní stabilitu a spravedlnost, čelí v poslední době velkým zkouškám.
„Mezinárodní právo a lidskoprávní úmluvy nejsou politických názorem a jsou závazné formy, aby chránili civilní obyvatelstvo bez ohledu na národnost nebo náboženstvím. Pokud rezignujeme na jejich vymáhání nebo začneme používat dvojí metr, ohrožujeme tím architekturu mezinárodní bezpečnosti, na které závisí i bezpečnost naší země,“ pronesla.
Šťastný chce zavádět cenzuru, říká poslankyně
Podle Šťastného chyběl na semináři kontext situace na Blízkém východě. „Již úvod semináře naznačoval, že předmětem kritiky nebude pouze izraelská politika, ale i dlouhodobé diplomatické směřování České republiky. Od kdy je podpora demokratického spojence něco, za co se má Česká republika omlouvat?“
Podle Šťastného organizátorky ani hosté nepřipomněli události ze 7. října 2023. „7. říjen nesmí zmizet z paměti. Pokud se z debaty o válce v Gaze vytratí Hamas, pak taková debata přestává být vyváženou analýzou a stává se politicky selektivním vyprávění. Netvrdím, že hrůzy ze 7. října automaticky ospravedlní jakékoli pozdější vojenské rozhodnutí. Netvrdím, že civilní utrpení Palestinců je nedůležité,“ pokračoval. Šťastný zároveň přiznal, že na semináři sám nebyl.
|
Volby ve stínu raket. Izraelská armáda je v pohotovosti, nepřítel může znovu udeřit
Redakce oslovila poslankyni Ferčíkovou Konečnou s doplňujícími dotazy. Poslankyně uvedla, že předmětem semináře byla dlouhodobá situace na okupovaných územích a porušování mezinárodního práva. „Teror Hamasu odsuzujeme, nicméně, kompletní devastace Gazy a desítky tisíc civilistů, včetně dětí není jednoduše ospravedlnitelné právem na obranu,“ reagovala na Šťastného kritiku poslankyně.
Dodala také, že seminář obsahoval i připomínku událostí ze 7. října 2023, čemuž se ve svém výstupu věnoval Claudio Francavilla z Human Right Watch, který představil podrobnou zprávu o válečných zločinech Hamasu.
„Ve Sněmovně, kde má skupina přátel Izraele dokonce více členů než skupina přátel Slovenska, považuji odbornou a faktickou debatu za více než potřebnou. Ministr Šťastný za Motoristy – stranu deklarující boj za svobodu projevu – navrhuje zavádět cenzuru odborných akcí přímo ve sněmovně,“ komentovala kritiku pro iDNES.cz poslankyně.
Hosty kritizoval Šťastný i Židovská obec
Mezi hosty byl například izraelsko-švýcarský politolog Yoav Shemer-Kunz z přední izraelské lidskoprávní organizace B’Tselem. Ta od roku 1989 mapuje násilí ze strany osadníků a ozbrojených složek na Palestince na okupovaném území. B’Tselem je mezinárodně uznávaná organizace, která spolupracuje například s OSN. Dlouhodobě její působení ale kritizuje současná izraelská vláda, která ji viní z jednostrannosti, poškozování reputace Státu Izrael v zahraničí.
|
Popravy, boje v ulicích. Hamás začal „čistit“ Gazu, má zelenou od Trumpa
Shemer-Kunz ve svém vystoupení připomněl nedávné incidenty, při kterých osadníci i napadli diplomaty a zástupce křesťanské menšiny na západním břehu, nebo útok na novinářku.
„Tyto incidenty ale nejsou ojedinělé, jediným důvodem, proč mají tyto případy mezinárodní pozornost je kvůli tomu, kdo byl obětí útoku,“ řekl. Popisoval také, jak osadníci útočí na palestinské sběrače oliv.
Organizace B’Tselem již v roce 2021 vydala zprávu, ve které mluví o tom, že kroky Izraele vůči okupovaným územím je režim apartheidu. I o tom politolog mluvil.
„Řečník prezentovat izraelskou politiku jako eliminační projekt, jehož smyslem má být znemožnit Palestincům život jakožto národnímu společenství. Pokud účastník semináře představí odsuzující interpretaci, tak by měla existovat možnost kvalifikované oponentury,“ reagoval Šťastný s tím, že jde o závažné příklady, které pokud jsou doloženy, tak by měly být nezávisle právně prošetřeny.
|
Antisemitismus je pro část společnosti problém, k šíření pomáhá i AI, říká expert
Proti vystoupení izraelského politologa se vymezila i česká Židovská obec v Praze. Panel byl podle nich jednostranný.
„Zaznívaly přitom problematické výroky a výzvy k politickému tlaku na českou vládu. Za zvlášť závažný považujeme výrok zástupce B’Tselem Yoava Shemera-Kunze: ‚Celá izraelská společnost za touto genocidou stála a podílela se na ní.‘ Důrazně odmítáme jak toto kolektivní obviňování, tak vydávání označení „genocida“ za nezpochybnitelný fakt, o němž už není třeba vést debatu,“ napsala Židovská obec.
Ministr se také vymezil vůči palestinské právničce žijící v Izraeli Sawsan Zaher, která ve svém projevu mluvila například o tom, že izraelská kontrola nad Palestinci se neopírá pouze o přímou vojenskou sílu, ale je hluboce zakořeněna v samotném ústavním uspořádání země.
Šťastnému vadilo, že nebyl přítomen další odborník na izraelskou právní praxi, který by nabídl další interpretaci. „Je možné veřejně debatovat, je možné kritizovat zákony jiné země a upozorňovat na pochybení tamních institucí, to ale neznamená, že je ta kritika je automaticky oprávněná,“ pokračoval.
Semináře bez oponentury měl i Rajchl
„Poslanecká sněmovna nesmí působit, jako instituce, která poskytuje oficiální legitimitu proti jednostranné kampani proti spojeneckému státu, to je zásada, kterou bych uplatňoval bez ohledu na politickou příslušnost organizátorů,“ dodal Šťastný, který žádal na program Sněmovny zařadit bod, ve kterém by se vymezila pravidla pro poslance při zaštiťování seminářů.
Jeho bod podpořila poslankyně hnutí STAN Michaela Šebelová. „Myslím si, že všechno tady zaznělo, byla pravda. Bylo by fér, kdyby tímto způsobem bylo posuzováno veškeré konání, které se tady koná na půdě Poslanecké sněmovny.“ Připomněla zároveň seminář poslance za SPD Jindřicha Rajchla, na kterém se sešli odpůrci očkování.
|
Rajchlův seminář má dohru, padne trestní oznámení. Ozvali se Prymula i Blatný
Rajchl v minulosti pořádat také seminář, na kterém řečníci lobbovali za využití uhlí jakožto zdroje energie a kritizovali obnovitelné zdroje. Ani tam nevystoupili experti z opačného názorového spektra.
Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba přišel ministr Šťastný s tímto bodem proto, že potřebuje odvést pozornost.
„Občas slýchám tu kritiku jak je provoz sněmovny obstruován opozicí. Teď jsem tady 30 minut koukali na to, jak pan ministr přečetl nějaké prohlášení k akci, která se konala před několika dny. Ptám se, čím to je, že je to zrovna dneska, kdy máme našlapaný program,“ řekl Hřib. Návrh ministra Šťastného také označil za cenzuru.
Hřib připomněl, že poslanci Motoristů, SPD a ANO zase v minulosti zaštítili seminář, na kterém vystoupil ruský propagandista Fjodor Lukranov. Šéf Pirátů také kritizoval to, že Šťastný otevřel téma ve fázi jednání Sněmovny, ve kterém ani jedna z poslankyň nemůže vystoupit.
|
Rajchl pozval na seminář o covidu Slováka Kotlára, který srovnal očkované s kukuřicí
„On dobře ví, že paní poslankyně Svárovská tady sedí, ale nemůže teď reagovat, proto mi přijde moment, kdy on volá po vyvážené debatě a volá po ní v bodě, kdy se vyvážená debata konat nemůže, to mi přijde jako pokrytectví,“ dodal.
Podle Radima Fialy (SPD) nebylo na projevu ministra Šťastného nic špatného. Respektuje to, že impulz k projednání záležitosti vzešel z jednání s izraelskými kolegy.
„Sešla se skupina přátel Česko a Izrael a řekli si, že tady byl nějaký seminář, který se týkal Palestiny, a oni na tom vidí něco jiného a o tom to je, to je demokracie. Byl tu seminář a pak je tu Boris Šťastný, který hájí skupinu přátel Česko Izrael a podle mě na tom nic není,“ vysvětloval.
„S tím bych ztotožnil, myslím, že vyznění semináře bylo opravdu nešťastné,“ doplnil poslanec ODS Marek Benda.