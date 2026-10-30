V roce 2023 přijala česká vláda usnesení, podle kterého sportovci z Ruska a Běloruska nesmějí startovat na soutěžích v České republice. Zároveň ti čeští nesmí působit v soutěžích v Rusku a Bělorusku. Šťastný je proti tomu, aby se toto usnesení zrušilo. Pokud ale ke startu ruských a běloruských sportovců v Česku dojde, podle Šťastného to musí být pouze za předpokladu jejich neutrality.
Na sociálních sítích jste napsal, že s rozhodnutím komise nesouhlasíte a podáte oficiální protest. Komu jste napsal? S kým jste situaci řešil?
Napsal jsem prezidentovi mezinárodní federace IIHF a prezidentovi našeho svazu ledního hokeje Aloisi Hadamczikovi. S ním jsem pak také osobně hovořil. Došli jsme k tomu, že v tuto chvíli bude velmi obtížné pro národní federace nerespektovat rozhodnutí mezinárodní sportovní arbitráže. Jsou tam obrovské pokuty a je nutné to respektovat.