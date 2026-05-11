Šťastný je kvůli události v kontaktu s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (oba ANO).
Slavia v závěru sobotního utkání druhého kola prvoligové nadstavby držela výsledek 3:2, který by jí s předstihem zajistil obhajobu titulu. V sedmé minutě nastavení ale vběhli domácí fanoušci na trávník a fotbalisté obou mužstev ihned začali utíkat do kabin. Přesto se slávističtí příznivci střetli s hráči Sparty, někteří doběhli až k protějšímu rohu stadionu a házeli světlice do sektoru hostujících diváků. Utkání se kvůli výtržnostem domácích fanoušků nedohrálo.
|
Ministr Šťastný nemohl po derby usnout, chce se šéfem FAČR mluvit o bezpečnosti
„Teď je potřeba vyčkat do rozhodnutí disciplinární komise, aby politici nějakým způsobem nezasahovali do jejich rozhodování,“ řekl v pondělí Šťastný, který už v neděli označil události na stadionu za nesmírně nešťastné. O bezpečnosti na stadionech a možnosti jejího zlepšení chce jednat s předsedou Fotbalové asociace ČR (FAČR) Davidem Trundou, ale i s Nacherem či Metnarem, kteří se podle něj už v minulém volebním období zabývali legislativními návrhy k bezpečnosti na stadionech.
Ze strany sportovního prostředí zaznívá podle ministra v posledních hodinách a dnech řada požadavků. „Jak tyto věci změnit zejména v oblasti například využití kamerových záznamů, zpřísnění podmínek pohybu po stadionech. Samozřejmě se to týká i pozice bezpečnostních služeb na stadionech a tak dále,“ uvedl.
|
Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?
Důležitá je podle něj především prevence a osvěta. „My si musíme uvědomit, že ti lidé se nemohou pohybovat po ploše. Každý fanoušek by měl vědět, že existuje fair play, že není možné napadat světlicemi příslušníky opačného fanouškovského družstva. Musíme vědět, že musí existovat nějaká sebekázeň,“ řekl Šťastný. „Můžete mít tisíce kamer, ale když si každý z nás neuvědomí, jak se má chovat, tak to je pak složité,“ doplnil.
|
Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii
Napadení hráčů Sparty policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, za což hrozí až dva roky vězení. Slavii hrozí kontumace utkání, vysoká pokuta a uzavření stadionu.