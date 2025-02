Skipasy na dálku, svařák jen za hotové. Na horách na kartu nespoléhejte

„Ve středu na většině hor začalo sněžit. A podmínky jsou velmi dobré. Převažuje sice technický sníh a omezené jsou možnosti pro běžkaře, ale v provozu je kolem 400 lanovek a vleků pro více než 400 kilometrů tratí,“ shrnuje ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.

Těší ho i výhled meteorologů. Ti na příští týden předpokládají noční teploty kolem pěti stupňů pod nulou a denní těsně nad bodem mrazu. I letos skiareály zlepšovaly své vybavení. Třeba v Deštném v Orlických horách funguje nová, šestisedačková lanovka s „bublinovou“ střechou, vlek přibyl v Dolním Dvoře a další lanovka je ve Filipovicích.

Především se ale majitelé věnovali úpravám svahů. Na Dolní Moravě nebo na Špičáku v Železné Rudě si lyžaři mohou vyzkoušet nové skikrosové tratě, pásy pro nejmenší lyžaře jsou nově ve Vítkovicích nebo SkiResortu Černá hora – Pec.

Poslali jsme je do bankomatu

„Průběžně přibývají různé tunely a projížděčky pro děti a mládež, v Peci pod Sněžkou nově osvětlili speciálními ledkami dětský pás i bobovou dráhu pro večerní zábavu. A na své si přijdou i nelyžaři, třeba v Jánských Lázních nebo Špindlerově Mlýně na dlouhých sáňkařských drahách. Čas, který člověk vydrží na sjezdovce, se i s ohledem na všeobecnou kondici trošku zkracuje, takže areály rozvíjejí i wellness vybavení,“ podotýká Knot.

Zejména velká horská střediska už mají digitalizované prakticky všechny služby, lyžaři však stále s bezhotovostními platbami nepochodí zdaleka všude, a to ani v krkonošských střediscích.

Areál Sklenařice patří mezi ty menší, rodinné. Bezhotovostně tu nezaplatíte nic. „Podle mě jsou karty zbytečné. Děláme to takhle už léta a vyhovuje nám to,“ říká majitel skiareálu Václav Metelka. Přiznává však, že občas se objeví někdo, kdo by kartou platit chtěl. „Posledně to byl nějaký Pražák a Ukrajinec. Poslali jsme je, aby si vybrali v bankomatu ve Vysokém nad Jizerou,“ popisuje. Tedy asi tři kilometry od svahu.

Skipasy na dálku, svařák jen za hotové

Skiareál Chotouň poblíž Jílového u Prahy je pro Pražany dostupný MHD. Sjezdovka se dvěma vleky ve výšce 350 až 400 metrů nad mořem má nyní zhruba metr technického sněhu. A provozovatel je vyhlášený tím, že odmítá platební karty. Ty jsou zde doslova sprosté slovo.

„Ne, ne, nechceme je. Občas je kvůli tomu někdo nakyslý, ale už jsme si lidi myslím vycvičili,“ říká rázně spolumajitel areálu Jan Němeček. Důvod je prý finanční.

„Půjčujeme lyže a vybavení a tam je vratná záloha tisíc korun. A z té tisícovky bychom zaplatili bance dvě procenta na poplatku. To nám nedává smysl. Pak bychom se ročně dostávali na poplatcích bankám na nižší statisíce,“ zdůvodňuje.

Společnost Global Payments, která zajišťuje platební terminály pro podnikatele, ale poukazuje, že i zálohy se pro ně dají řešit výhodně. „Zablokování peněz na kartě, například jako záloha na půjčení lyží, je u naší společnosti zdarma. Je to výhodné jak pro lyžaře, kteří nemusejí nosit vyšší částky na zálohy, tak pro provozovatele, kteří díky záloze na kartě mají jistotu, že se jim lyže v pořádku vrátí,“ informuje mluvčí společnosti Ondřej Holoubek.

Malý kiosek s občerstvením v Chotouni karty přijímá. Se skřípěním zubů. „Když někdo platí čaj kartou, přijde nám to jako blbost,“ směje se Němeček.

Ve středisku Ramzová v Jeseníkách, kde jezdí dvě sedačkové lanovky a jeden vlek, mohou lidé skipas platit jak kartou, tak hotovostí. Stokorunovou bankovku ale potřebují na zálohu na plastovou kartičku ke skipasu.

A pokud se chtějí občerstvit v penzionu Haltmar nebo přímo v okénku pod lanovkou, musí z kapes vylovit také peníze. „Ne, u nás to kartou nejde. Jen hotovost. A kdybyste měli přesně, budete zlatí,“ hlásí obsluha.

Velké slevy v předprodeji

Pro lyžaře Jiřího je trvání na hotovosti v dnešní době „tak trochu na hlavu“. Do Orlických hor, konkrétně na Bukovou horu v Červené Vodě, přijel z Blanenska. Lyžuje s dětmi a střediska si už předem vybírá i podle toho, jaké možnosti placení nabízejí.

„Pravidelně jezdíme sem, protože tady kartou zaplatíme všechno včetně čaje a polévky nebo většího jídla. V kapse mám tisícovku, kdyby náhodou platební terminály vypadly. Naštěstí se to ještě nestalo. Netuším, kde bych tady hledal bankomat,“ zdůvodňuje, zatímco si u samoobslužného automatu vyzvedává předem objednaný skipas.

„Nerad u sebe nosím větší obnos, vadí mi i cinkající drobné. Navíc dioptrické brýle se mi v baru vždycky zamlží a mince bych jen těžko napočítal,“ dodává lyžař.

Samoobslužné automaty na skipasy jsou k vidění stále častěji, naposledy je přidali v Malé Úpě, na Lipně nebo v Deštném v Orlických horách. „Nikdy u nich není fronta. A je to levnější jak pro areál, který nemusí platit tolik pokladních, tak pro zákazníka. Slevy v e-shopech jsou značné, klidně deset až třicet procent z ceny na místě,“ zmiňuje Knot. Většinou platí pravidlo, že tam, kde si lze skipas koupit v e-shopu, areály přijímají i karty.

„Hodně záleží na konkrétním lokálním klimatu, náladě v rámci toho horského areálu. Větší střediska už berou karty automaticky. Já to také nemám rád, když se dá platit jen hotovostí. Není to dobře,“ dodává Knot.

„Bez karet můžeme zavřít“

Prakticky bez hotovosti se lidé obejdou ve velkých krkonošských střediscích, jako je SkiResort Černá Hora – Pec či Špindlerův Mlýn nebo třeba na Dolní Moravě na Králickém Sněžníku. Hotovost naopak potřebujete místy třeba v Bedřichově v Jizerských horách nebo na Klínovci, kde si ji musíte nachystat třeba na čaj či svařák, který byste si rádi koupili na sjezdovce.

„Kdybychom nebrali karty, asi bychom to tu mohli zavřít. Za skipas už platí většina lidí digitálně, přece jen je to větší obnos. Hotovostí platí především školáci z lyžařských kurzů, a to za čaj a občerstvení. A když už zmiňuji lyžáky, tak učitelé někdy donesou předem vybrané peníze od dětí,“ hlásí reportérům pokladní ve středisku Buková Hora, které pro lyžaře v Orlických horách upravuje přes šest kilometrů sjezdovek.

Celodenní skipas v předprodeji Celodenní skipas na místě Parkování Svařené víno na sjezdovce Hlavní chod a pivo v restauraci Skiareál Sklenařice (Liberecký kraj, Krkonoše) Nelze 380 Kč jen hotovost Zdarma 50 Kč jen hotovost Smažený sýr, hranolky, tatarka 150 Kč, pivo Kozel 40 Kč, jen hotovost Skiareál Novako Boží Dar (Karlovarský kraj) Nelze 390 Kč kartou lze 200 Kč/den (cena se odečte od ceny jízdného) 50 Kč jen hotovost Smažený sýr, hranolky, tatarka 130 Kč, pivo Plzeň v plechu 50 Kč, jen hotovost Skiareál Chotouň u Prahy Nelze 500 Kč jen hotovost Zdarma 50 Kč kartou lze Smažený sýr, hranolky, tatarka 185 Kč, pivo Staropramen 45 Kč, kartou lze Skiareál Buková hora v Červené Vodě (Pardubický kraj, Orlické hory) 820 Kč 880 Kč kartou lze Zdarma 70 Kč kartou lze Vepřový řízek, bramborová kaše 210 Kč, pivo Holba 50 Kč, kartou lze Skiareál Ramzová (Olomoucký kraj, Jeseníky) Nelze 850 Kč, kartou lze, záloha jen v hotovosti Zdarma, v jiné části areálu za 20 Kč/hod., kartou lze 60 Kč jen hotovost Pizza 170 Kč, pivo Budvar 50 Kč, jen hotovost

Z nejnovějšího průzkumu společností Visa a Response Now navíc vyplývá, že areály s výhradními platbami v hotovosti mohou přicházet o zákazníky. Digitálně se letos na horách chystá platit až 71 procent Čechů. Pokud středisko bezhotovostní platby neumožňuje, až pětina zákazníků utratí méně. Podobná část zákazníků by v takovém případě přešla rovnou ke konkurenci a na stejné místo by se už příště nevrátilo na 13 procent oslovených.

Více než polovina Čechů podle průzkumu plánuje na zimní dovolené utratit denně v průměru od jednoho do tří tisíc korun na osobu. A skoro čtvrtina Čechů by na minimálně víkendový pobyt na horách ráda zavítala dvakrát za sezonu.

„Obchodníci, kteří nepřijímají digitální platby, přicházejí o potenciální tržby. Data z našeho průzkumu hovoří jasně – zákazníci při platbě kartou utrácejí až o 20 procent více, než když je jim umožněno platit jenom hotovostí. Navíc si obchodníci mohou tento fakt ověřit v praxi a nic je to nemusí stát. Díky programu Česko platí kartou si totiž mohou vyzkoušet platební terminál na půl roku zdarma. Sami si pak mohou zhodnotit, zda se jim platby kartou vyplatí,“ doplňuje Petr Polák, Country Manager pro Českou republiku společnosti Visa.