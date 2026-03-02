1 Kde budu testy psát?
Přijímačky neboli jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se konají přímo v prostorách středních škol. Konkrétní školu, kde budete zkoušku psát, určí systém CERMAT na základě přihlášek a sdělí vám ji škola v pozvánce (přes systém DiPSy nebo poštou) nejpozději 14 dní předem. Bude to jedna ze škol, na kterou jste se hlásili. Konzervatoře zasílají pozvánku nejpozději 7 dní před zkouškou. V pozvánce naleznete všechny potřebné informace o tom, kde a kdy se zkouška koná, i seznam povolených pomůcek.
První díl: Český jazyk, 1. díl - Slovní druhy
Prémiový seriál Přijímačky na střední školy právě odstartoval. První testy pro žáky pátých, sedmých i devátých tříd najdete ZDE
2 Co když budu nemocný?
Pokud se ze zdravotních (nebo jiných vážných) důvodů nemůžete zúčastnit ani jednoho z řádných dubnových termínů, máte nárok na náhradní termín. Musíte se ovšem řádně omluvit řediteli školy, na které jste měli zkoušku psát, a to písemně nejpozději do 3 dnů od termínu zmeškané zkoušky. K omluvě musíte přiložit lékařské potvrzení nebo jiný doklad potvrzující vážný důvod absence. Pokud je vaše omluva uznána, budete psát zkoušky v náhradních termínech (viz kalendář dole na stránce).
3 Jak zkoušky probíhají?
2 pokusy
Test můžete psát dvakrát. Počítá se výsledek toho, který jste zvládli lépe.
15. 5. klíčové datum
Dozvíte se, jak jste u testů uspěli.
Začíná se v 8.30 testem z matematiky (70 min.). Kvůli registraci a přesunu do třídy ale dorazte do školy s dostatečným předstihem! Následuje hodinová pauza a poté od 10.50 test z českého jazyka (60 min.). Před každým testem je asi 15 minut na administraci a po konci časového limitu ještě posledních 5 minut na vybrání archů. Rozdíl je u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají časový limit na vyplnění testu delší, podmínkou ovšem je, že společně s přihláškou odevzdali také doporučení školského poradenského zařízení.
4 Co musím mít s sebou?
- pozvánku ke zkoušce a průkaz totožnosti (občanka, pas)
- 2× modře či černě píšící propisovací tužku či mikrofix
- 2× dobře ořezanou obyčejnou tužku nebo mikrotužku
- 2× kružítko (abyste měli náhradní, kdyby se jedno rozbilo)
- pravítko
- trojúhelník s ryskou
- úhloměr
- ořezávátko
- gumu
Pokud jste zvyklí používat pastelky, fixy či zvýrazňovače, nikdo vám bránit nebude. Do záznamových archů, které jsou určeny k digitalizaci, jsou ale zakázané. Na ruce můžete mít analogové nebo digitální hodinky, nikoliv chytré, povolena je i průhledná lahev na vodu bez etikety. Hodit se mohou papírové kapesníky.
5 Co nesmím mít s sebou?
Pozor na gumovací pera, ta jsou u zkoušek zakázána! A povolené nejsou ani slovníky, pravidla českého pravopisu, matematicko-fyzikální tabulky, kalkulačka a samozřejmě mobil či chytré hodinky nebo sluchátka. U zkoušky se nesmí jíst, svačinu si s sebou přibalte, ale počkejte s ní na přestávku.
6 Mohou se mnou do školy rodiče?
Rodiče vás mohou dovést ke škole, dále ale nesmí. Pak se s nimi můžete potkat až po skončení obou testů, tedy nejdříve okolo 12. hodiny.
7 Na co si dát před zkouškou pozor?
- Přijďte s dostatečným předstihem – ideálně 15 až 20 minut před začátkem, abyste se mohli usadit a připravit.
- Poslední večer se už neučte, raději si pořádně odpočiňte, a hlavně běžte včas spát – odpočatá mysl je při zkoušce klíčová. Nezapomeňte si nařídit budík!
- Všechny pomůcky i oblečení, které si vezmete na sebe, si připravte už večer, ať vás ráno nic nedostane do stresu.
- Nezapomeňte na zdravou snídani – lehké jídlo dodá energii, ale nepřetěžujte žaludek.
- Při zkoušce se snažte zůstat klidní a soustředění, nervozita často vede k zbytečným chybám.
- Sledujte čas během testu a nejprve vyřešte úlohy, které znáte, abyste si pojistili body.
- I když neznáte správnou odpověď, vždy odpovězte. V tomto případě je vždycky lepší zariskovat než nechat otázku bez odpovědi.
8 Co když mě ovládne panika?
Zastavte se při práci a zhluboka se nadechněte – několik pomalých nádechů a výdechů pomáhá uklidnit mysl i tělo. Opakujte si, že to zvládnete! O přestávce se určitě najezte a běžte se projít, hlavně se nenechte stresovat diskusemi o tom, jaké řešení je nejspíš správné.
Kde hledat informace
dipsy.cz
Termíny 2026
|15. 3. - 23. 4.
|Školní a talentové přijímací zkoušky
|10. 4.
|První řádný termín zkoušek pro čtyřleté obory a nástavby
|13. 4.
|Druhý řádný termín zkoušek pro čtyřleté obory a nástavby
|14. 4.
|První řádný termín přijímaček pro víceletá gymnázia
|15. 4.
|Druhý řádný termín zkoušek pro víceletá gymnázia
|29. 4.
|První náhradní termín zkoušek pro všechny obory
|30. 4.
|Druhý náhradní termín zkoušek pro všechny obory
|15. 5.
|Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a informace o přijetí pro všechny obory
|15. – 18. 5.
|Školy zveřejní, zda vyhlašují 2. kolo a jaká mají kritéria
|19. – 25. 5.
|Možnost podávat přihlášky na SŠ pro 2. kolo přijímacího řízení
|8. – 12. 6.
|Termín 2. kola školních a talentových zkoušek.
|23. 6.
|Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacích zkoušek a informace o přijetí pro všechny obory
|3. kolo
|Termíny přijímacích zkoušek ve třetím a dalších kolech si určuje každá škola podle vlastních pravidel. Termín pro odeslání přihlášky naleznete v kritériích přijímacího řízení dané školy (oboru). Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání není možné.
|Zdroj: prihlaskynastredni.cz
Anketa
Co byste poradili těm, kteří se připravují na testy?
Je potřeba se nejvíce věnovat úlohám, které mohou být rychle hotové a je za ně velký počet bodů. V matice např. početní úlohy. V češtině třeba hledání chyb v textu a doplňování ustálených slovních spojení. Když se vám povede naučit se tyto typy úloh se 100% úspěšností, budete mít okolo 15–20 bodů v prvních 20 minutách. Týden před přijímačkami se vyplatí přestat s přípravou a užívat si života, chodit brzo spát a dělat věci, co studenta baví.
Franta, všeobecné gymnázium
Na přijímačkách se pár dobrých věcí našlo, třeba že na začátku střední máte dobré základy. I za poslední měsíc je možné se připravit, pokud se teda dokážete učit rychle a budete se učit dlouho a efektivně každý den. Na poslední chvíli by podle mě bylo nejlepší věnovat se úlohám, které vám moc nejdou, nebo naopak trénovat ty, co umíte, abyste aspoň ty měli dobře. Ale nejde o život, takže si z toho nedělejte trable. Dejte do toho dost úsilí, abyste je zvládli na pohodu.
Hynek, elektrotech. průmyslovka
Že bych na něco vzpomínal s radostí, to určitě ne. Maximálně že jsem se intenzivně učil, ale stres to stejně vykrátil. Myslím, že jsem se poctivě připravoval celý rok, ale když je člověk inteligentní a dává ve škole pozor, dokáže to zvládnout i za poslední měsíc. Doporučuju se věnovat hlavně matematice, trénovat slovní úlohy, naučit se vzorečky... Určitě se učte, ale nepřehánějte to, budete z toho mít akorát nervy.
Mikuláš, všeobecné gymnázium
Díky přijímačkám jsem se naučil pracovat se stresem a některé věci, které jsem v matice nebo češtině nechápal, jsem se naučil pořádně a pořád je umím. I za poslední měsíc se jde na zkoušky připravit, ale je to mnohem těžší a musíte tomu obětovat hodně času a úsilí. Důležité teď je, udělat si jasno ve věcech, kde si nejste úplně jistý, a naučit se zvládat stres a hlavně se na poslední chvíli nechtít naučit všechno. Akorát budete víc nervózní a nic se nenaučíte. Ono to pokaždý nějak dopadne, takže žádný stres.
Bert, všeobecné gymnázium
Na přijímacích zkouškách oceňuju, že jsem si díky nim zopakovala všechnu látku ze základky. Myslím si však, že by měly být lehčí – zrovna ty loňské byly opravdu těžké. Letošním studentům bych doporučila, aby se na to nevykašlali a poctivě se připravovali. Teď už to chce jen stále dokola testovat, testovat, testovat...
Magdaléna, střední hotelová škola
S tím, co vím dnes, bych se na přijímačky začal připravovat dřív. Vědomosti ze školy rozhodně nestačily a nedají se dohnat za poslední měsíc, to už je podle mě dobré jen procvičovat. Výsledek, kterého jsem dosáhl, nebyl úplně podle mých představ, ale nakonec jsem na škole, kterou jsem měl na třetím místě, rád.
Honza, elektrotechnická průmyslovka
Seriál iDNES Premium Testy na zkoušku 2026
|2. 3.
|1. Český jazyk – Slovní druhy
|3. 3.
|2. Český jazyk – Porozumění textu I.
|4. 3.
|3. Český jazyk – Porozumění textu II.
|5. 3.
|4. Český jazyk – Porozumění textu III.
|6. 3.
|5. Český jazyk – Logické uvažování
|7. 3.
|6. Český jazyk – Velký test
|9. 3.
|7. Matematika – Slovní úlohy I.
|10. 3.
|8. Matematika – Slovní úlohy II.
|11. 3.
|9. Matematika – Slovní úlohy III.
|12. 3.
|10. Matematika – Grafy a tabulky
|13. 3.
|11. Matematika – Geometrie
|14. 3.
|12. Matematika – Velký test
|16. 3.
|13. Český jazyk – Nejčastější pravopisné chyby
|17. 3.
|14. Český jazyk – Psaní i/y, velká/malá písmena
|18. 3.
|15. Český jazyk – Větné členy a druhy podmětu a přísudku
|19. 3.
|16. Český jazyk – Souvětí a věty vedlejší
|20. 3.
|17. Český jazyk – Rozbor uměleckých textů
|21. 3.
|18. Český jazyk – Velký test II.
|23. 3.
|19. Matematika – Nestandardní úlohy I.
|24. 3.
|20. Matematika – Nestandardní úlohy II.
|25. 3.
|21. Matematika – Nestandardní úlohy III.
|26. 3.
|22. Matematika – Rovinné útvary
|27. 3.
|23. Matematika – Prostorová tělesa
|28. 3.
|24. Matematika – Velký test II.