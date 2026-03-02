Startuje seriál k přijímačkám. Praktické rady i zkušební testy ve 24 dílech

Do přijímaček na střední školy zbývá něco málo přes měsíc. Závěrečný finiš je tu. S přípravou na poslední chvíli vám pomůže také 24dílný seriál Přijímačky na střední školy, který právě startuje na iDNES Premium. Letos se zaměřuje na největší strašáky: každý den nabízí porci obtížných úloh pro páťáky, sedmáky i deváťáky. Na úvod přidáváme i praktického průvodce zkouškami, který shrnuje důležitá data a užitečné rady a tipy.

Seriál Přijímačky na střední školy iDNES Premium vychází každý den a nabízí sérii zkušebních úloh k jednotné přijímací zkoušce na střední školy. | foto: Shutterstock

1 Kde budu testy psát?

Přijímačky na střední školy 2026

Přijímačky neboli jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se konají přímo v prostorách středních škol. Konkrétní školu, kde budete zkoušku psát, určí systém CERMAT na základě přihlášek a sdělí vám ji škola v pozvánce (přes systém DiPSy nebo poštou) nejpozději 14 dní předem. Bude to jedna ze škol, na kterou jste se hlásili. Konzervatoře zasílají pozvánku nejpozději 7 dní před zkouškou. V pozvánce naleznete všechny potřebné informace o tom, kde a kdy se zkouška koná, i seznam povolených pomůcek.

První díl: Český jazyk, 1. díl - Slovní druhy

Prémiový seriál Přijímačky na střední školy právě odstartoval. První testy pro žáky pátých, sedmých i devátých tříd najdete ZDE

2 Co když budu nemocný?

Pokud se ze zdravotních (nebo jiných vážných) důvodů nemůžete zúčastnit ani jednoho z řádných dubnových termínů, máte nárok na náhradní termín. Musíte se ovšem řádně omluvit řediteli školy, na které jste měli zkoušku psát, a to písemně nejpozději do 3 dnů od termínu zmeškané zkoušky. K omluvě musíte přiložit lékařské potvrzení nebo jiný doklad potvrzující vážný důvod absence. Pokud je vaše omluva uznána, budete psát zkoušky v náhradních termínech (viz kalendář dole na stránce).

3 Jak zkoušky probíhají?

2 pokusy

Test můžete psát dvakrát. Počítá se výsledek toho, který jste zvládli lépe.

15. 5. klíčové datum

Dozvíte se, jak jste u testů uspěli.

Začíná se v 8.30 testem z matematiky (70 min.). Kvůli registraci a přesunu do třídy ale dorazte do školy s dostatečným předstihem! Následuje hodinová pauza a poté od 10.50 test z českého jazyka (60 min.). Před každým testem je asi 15 minut na administraci a po konci časového limitu ještě posledních 5 minut na vybrání archů. Rozdíl je u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají časový limit na vyplnění testu delší, podmínkou ovšem je, že společně s přihláškou odevzdali také doporučení školského poradenského zařízení.

4 Co musím mít s sebou?

    • pozvánku ke zkoušce a průkaz totožnosti (občanka, pas)
    • 2× modře či černě píšící propisovací tužku či mikrofix
    • 2× dobře ořezanou obyčejnou tužku nebo mikrotužku
    • 2× kružítko (abyste měli náhradní, kdyby se jedno rozbilo)
    • pravítko
    • trojúhelník s ryskou
    • úhloměr
    • ořezávátko
    • gumu

Pokud jste zvyklí používat pastelky, fixy či zvýrazňovače, nikdo vám bránit nebude. Do záznamových archů, které jsou určeny k digitalizaci, jsou ale zakázané. Na ruce můžete mít analogové nebo digitální hodinky, nikoliv chytré, povolena je i průhledná lahev na vodu bez etikety. Hodit se mohou papírové kapesníky.

5 Co nesmím mít s sebou?

Pozor na gumovací pera, ta jsou u zkoušek zakázána! A povolené nejsou ani slovníky, pravidla českého pravopisu, matematicko-fyzikální tabulky, kalkulačka a samozřejmě mobil či chytré hodinky nebo sluchátka. U zkoušky se nesmí jíst, svačinu si s sebou přibalte, ale počkejte s ní na přestávku.

6 Mohou se mnou do školy rodiče?

Rodiče vás mohou dovést ke škole, dále ale nesmí. Pak se s nimi můžete potkat až po skončení obou testů, tedy nejdříve okolo 12. hodiny.

7 Na co si dát před zkouškou pozor?

  • Přijďte s dostatečným předstihem – ideálně 15 až 20 minut před začátkem, abyste se mohli usadit a připravit.
  • Poslední večer se už neučte, raději si pořádně odpočiňte, a hlavně běžte včas spát – odpočatá mysl je při zkoušce klíčová. Nezapomeňte si nařídit budík!
  • Všechny pomůcky i oblečení, které si vezmete na sebe, si připravte už večer, ať vás ráno nic nedostane do stresu.
  • Nezapomeňte na zdravou snídani – lehké jídlo dodá energii, ale nepřetěžujte žaludek.
  • Při zkoušce se snažte zůstat klidní a soustředění, nervozita často vede k zbytečným chybám.
  • Sledujte čas během testu a nejprve vyřešte úlohy, které znáte, abyste si pojistili body.
  • I když neznáte správnou odpověď, vždy odpovězte. V tomto případě je vždycky lepší zariskovat než nechat otázku bez odpovědi.

8 Co když mě ovládne panika?

Zastavte se při práci a zhluboka se nadechněte – několik pomalých nádechů a výdechů pomáhá uklidnit mysl i tělo. Opakujte si, že to zvládnete! O přestávce se určitě najezte a běžte se projít, hlavně se nenechte stresovat diskusemi o tom, jaké řešení je nejspíš správné.

Kde hledat informace

dipsy.cz
Oficiální digitální přihlašovací systém pro podávání přihlášek, který slouží také ke sledování průběhu přijímacího řízení a výsledků.

cermat.gov.cz
Oficiální web organizace CERMAT, která zajišťuje jednotné přijímací zkoušky a státní maturitu. Nabízí informace o termínech, pravidlech, testech a metodických materiálech pro školy i veřejnost.

tau.cermat.cz
Testovací a procvičovací aplikace CERMAT určená k nácviku úloh z jednotných přijímacích zkoušek. Umožňuje žákům vyzkoušet si typové příklady a seznámit se s podobou testů.

edu.ceskatelevize.cz
Rozsáhlý vzdělávací portál České televize nabízí desítky výukových videí, pracovní listy a interaktivní materiály pro žáky i učitele. Obsahuje pořady a tematické bloky využitelné při přípravě k přijímacím zkouškám.

msmt.gov.cz
Oficiální web ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který zveřejňuje legislativu, metodiky a aktuální informace k přijímacímu řízení i celému vzdělávacímu systému. Slouží jako hlavní zdroj závazných pravidel a rozhodnutí v oblasti školství.

prihlaskynastredni.cz
Informační web k přijímacímu řízení na střední školy, který přehledně vysvětluje postup podání přihlášky a důležité termíny. Pomáhá uchazečům i rodičům zorientovat se v pravidlech a změnách systému.

statniprijimacky.cz
Portál zaměřený na praktickou přípravu k jednotným přijímacím zkouškám nabízírozsáhlý archiv testů z minulých let včetně klíčů řešení. K dispozici jsou i názorné videonávody, které uchazečům pomáhají pochopit postup, jenž vede ke správnému výsledku.

Termíny 2026

Zapište si do kalendáře
15. 3. - 23. 4.Školní a talentové přijímací zkoušky
10. 4.První řádný termín zkoušek pro čtyřleté obory a nástavby
13. 4.Druhý řádný termín zkoušek pro čtyřleté obory a nástavby
14. 4.První řádný termín přijímaček pro víceletá gymnázia
15. 4.Druhý řádný termín zkoušek pro víceletá gymnázia
29. 4.První náhradní termín zkoušek pro všechny obory
30. 4.Druhý náhradní termín zkoušek pro všechny obory
15. 5.Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a informace o přijetí pro všechny obory
15. – 18. 5.Školy zveřejní, zda vyhlašují 2. kolo a jaká mají kritéria
19. – 25. 5.Možnost podávat přihlášky na SŠ pro 2. kolo přijímacího řízení
8. – 12. 6.Termín 2. kola školních a talentových zkoušek.
23. 6.Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacích zkoušek a informace o přijetí pro všechny obory
3. koloTermíny přijímacích zkoušek ve třetím a dalších kolech si určuje každá škola podle vlastních pravidel. Termín pro odeslání přihlášky naleznete v kritériích přijímacího řízení dané školy (oboru). Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání není možné.
Zdroj: prihlaskynastredni.cz

Anketa

Co byste poradili těm, kteří se připravují na testy?

Je potřeba se nejvíce věnovat úlohám, které mohou být rychle hotové a je za ně velký počet bodů. V matice např. početní úlohy. V češtině třeba hledání chyb v textu a doplňování ustálených slovních spojení. Když se vám povede naučit se tyto typy úloh se 100% úspěšností, budete mít okolo 15–20 bodů v prvních 20 minutách. Týden před přijímačkami se vyplatí přestat s přípravou a užívat si života, chodit brzo spát a dělat věci, co studenta baví.
Franta, všeobecné gymnázium

Na přijímačkách se pár dobrých věcí našlo, třeba že na začátku střední máte dobré základy. I za poslední měsíc je možné se připravit, pokud se teda dokážete učit rychle a budete se učit dlouho a efektivně každý den. Na poslední chvíli by podle mě bylo nejlepší věnovat se úlohám, které vám moc nejdou, nebo naopak trénovat ty, co umíte, abyste aspoň ty měli dobře. Ale nejde o život, takže si z toho nedělejte trable. Dejte do toho dost úsilí, abyste je zvládli na pohodu.
Hynek, elektrotech. průmyslovka

Že bych na něco vzpomínal s radostí, to určitě ne. Maximálně že jsem se intenzivně učil, ale stres to stejně vykrátil. Myslím, že jsem se poctivě připravoval celý rok, ale když je člověk inteligentní a dává ve škole pozor, dokáže to zvládnout i za poslední měsíc. Doporučuju se věnovat hlavně matematice, trénovat slovní úlohy, naučit se vzorečky... Určitě se učte, ale nepřehánějte to, budete z toho mít akorát nervy.
Mikuláš, všeobecné gymnázium

Díky přijímačkám jsem se naučil pracovat se stresem a některé věci, které jsem v matice nebo češtině nechápal, jsem se naučil pořádně a pořád je umím. I za poslední měsíc se jde na zkoušky připravit, ale je to mnohem těžší a musíte tomu obětovat hodně času a úsilí. Důležité teď je, udělat si jasno ve věcech, kde si nejste úplně jistý, a naučit se zvládat stres a hlavně se na poslední chvíli nechtít naučit všechno. Akorát budete víc nervózní a nic se nenaučíte. Ono to pokaždý nějak dopadne, takže žádný stres.
Bert, všeobecné gymnázium

Na přijímacích zkouškách oceňuju, že jsem si díky nim zopakovala všechnu látku ze základky. Myslím si však, že by měly být lehčí – zrovna ty loňské byly opravdu těžké. Letošním studentům bych doporučila, aby se na to nevykašlali a poctivě se připravovali. Teď už to chce jen stále dokola testovat, testovat, testovat...
Magdaléna, střední hotelová škola

S tím, co vím dnes, bych se na přijímačky začal připravovat dřív. Vědomosti ze školy rozhodně nestačily a nedají se dohnat za poslední měsíc, to už je podle mě dobré jen procvičovat. Výsledek, kterého jsem dosáhl, nebyl úplně podle mých představ, ale nakonec jsem na škole, kterou jsem měl na třetím místě, rád.
Honza, elektrotechnická průmyslovka

Seriál iDNES Premium Testy na zkoušku 2026

2. 3.1. Český jazyk – Slovní druhy
3. 3.2. Český jazyk – Porozumění textu I.
4. 3.3. Český jazyk – Porozumění textu II.
5. 3.4. Český jazyk – Porozumění textu III.
6. 3.5. Český jazyk – Logické uvažování
7. 3.6. Český jazyk – Velký test
9. 3.7. Matematika – Slovní úlohy I.
10. 3.8. Matematika – Slovní úlohy II.
11. 3.9. Matematika – Slovní úlohy III.
12. 3.10. Matematika – Grafy a tabulky
13. 3.11. Matematika – Geometrie
14. 3.12. Matematika – Velký test
16. 3.13. Český jazyk – Nejčastější pravopisné chyby
17. 3.14. Český jazyk – Psaní i/y, velká/malá písmena
18. 3.15. Český jazyk – Větné členy a druhy podmětu a přísudku
19. 3.16. Český jazyk – Souvětí a věty vedlejší
20. 3.17. Český jazyk – Rozbor uměleckých textů
21. 3.18. Český jazyk – Velký test II.
23. 3.19. Matematika – Nestandardní úlohy I.
24. 3.20. Matematika – Nestandardní úlohy II.
25. 3.21. Matematika – Nestandardní úlohy III.
26. 3.22. Matematika – Rovinné útvary
27. 3.23. Matematika – Prostorová tělesa
28. 3.24. Matematika – Velký test II.
Vstoupit do diskuse
titulek

Stahuj a uč se! Seriál Přijímačky na střední školy je zpět. Slovní druhy čekají

Seriál na iDNES Premium startuje, stahujte testy z češtiny i matiky, sestavené...

Rok s rokem se sešel a opět se blíží důležitá zkouška školáků. Ve spolupráci s odborníky přinese...

Velké opáčko z matiky jako naostro. Hodně štěstí

ilustrační snímek

Je tu poslední test, který by vám měl pomoci s přípravou na přijímačky na střední školu. Pokud...

Mikádo jako pomůcka při řešení nestandardních úloh. Učte se matiku hrou

ilustrační snímek

Součástí přijímačkových testů jsou i nestandardní úkoly. Ty se mohou na první pohled zdát velmi...

Kvíz: Zvládli byste přijímačky na střední školu? Otestujte se

ilustrační snímek

Zvládli byste zodpovědět na otázky z přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka na střední...

Za kolik, o kolik, kolik čeho. Pokračujeme v tréninku praktických slovních úloh

ilustrační snímek

Slovní úlohy jsou pro některé postrach, zprvu mohou působit zmatečně, není však nutné panikařit,...

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

Kauza Motol: jak drahá vila zakotvila u tchyně. Zmizela tak z dosahu policie

Premium
Slavný a úspěšný. Budinský s cenou Gentleman ČR na Pražském hradě v roce 2017.

Od počátku vyšetřování obří korupce v největší české nemocnici v Motole kriminalisté kroužili kolem honosné vily za desítky milionů korun, ve které bydlel exnáměstek Pavel Budinský. V objektu v...

2. března 2026

Stahuj a uč se! Seriál Přijímačky na střední školy je zpět. Slovní druhy čekají

Premium
Seriál na iDNES Premium startuje, stahujte testy z češtiny i matiky, sestavené...

Rok s rokem se sešel a opět se blíží důležitá zkouška školáků. Ve spolupráci s odborníky přinese iDNES Premium 24 testů s praktickými úlohami z češtiny i matematiky, které jsou sestaveny podle...

2. března 2026

Startuje seriál k přijímačkám. Praktické rady i zkušební testy ve 24 dílech

Seriál Přijímačky na střední školy iDNES Premium vychází každý den a nabízí...

Do přijímaček na střední školy zbývá něco málo přes měsíc. Závěrečný finiš je tu. S přípravou na poslední chvíli vám pomůže také 24dílný seriál Přijímačky na střední školy, který právě startuje na...

2. března 2026

Sirény, a do krytu! I trosky sestřelených raket zabíjejí, prcháme každé dvě hodiny

Premium
Záchranáři a vojenský personál prohlížejí místo zásahu den po íránském...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Co chvíli sirény a útěk do krytu. V době, kdy píšu tyto řádky, jsem zase v krytu. Poté, co k nám poosmé dolehl zvuk silné exploze, nastaly minuty ticha. Ovšem místo zprávy, že já i sousedé můžeme...

2. března 2026

USA potopily Íránu 9 lodí. Trump je ochoten jednat s vůdci, kteří přežili

Snímek poskytnutý Centrálním velitelstvím USA zachycuje torpédoborec třídy...

Americké velitelství uvedlo, že v rámci operace v Íránu byli zabiti tři příslušníci amerických ozbrojených sil. Podle prezidenta Donalda Trumpa údery obou zemí zabily také 48 vysoce postavených...

1. března 2026  16:10,  aktualizováno  22:51

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

1. března 2026  7:28,  aktualizováno  22:50

Francie, Británie a Německo zvažují úder na Írán. Chtějí rakety a drony ničit u zdroje

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Francie, Velká Británie a Německo by mohly udeřit na Írán. Ve společném prohlášení tvrdí, že na ochranu svých zájmů a zájmů svých spojenců na Blízkém východě, kteří čelí raketovým útokům Íránu, by...

1. března 2026  21:38,  aktualizováno  22:08

V pondělí z Ománu poletí čtyři repatriační lety s uvázlými Čechy, oznámil Babiš

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že pro české občany v zasažených oblastech v pondělí vyrazí čtyři letadla. Repatriační lety poletí z Ománu, tři z Maskatu a jedno ze Salály, řekl pro televizi...

1. března 2026  20:58,  aktualizováno  21:52

Seděli jsme na terase a náhle prosvištěl Šáhed, popsali íránský útok Češi v Dubaji

Poškozená budova hotelu Fairmont The Palm po íránském útoku v Dubaji. (1....

Seděli na terase a najednou kolem hotelu proletěl dron a ozvala se hlasitá exploze, která zažehla požár, a propukla panika, popsal český manželský pár John a Lenka Winklerovi. Ti tráví dovolenou v...

1. března 2026  20:27

ANALÝZA: Trump zkouší v Íránu převrat na dálku. My bombardujeme, vy si je svrhněte

Premium
Londýn. Demonstrace za změnu režimu v Íránu (21. února 2026)

Ajatolláh Alí Chameneí je sice mrtvý, ale zítra už to nebude hrát roli. Teprve se ukáže, jestli Američané a Izraelci dokážou řídit íránskou revoluci na zemi svými bombami ze vzduchu.

1. března 2026  20:25

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Protivzdušná obrana funguje, slyšíme jen rány, hlásí Češi z Blízkého východu

Cestující u přepážky Qatar Airways na letišti Gusti Ngurah Rai na Bali (1....

Češi pobývající aktuálně ve Spojených arabských emirátech či Kuvajtu popsali, že slyší opakované letecké poplachy a zásahy protivzdušné obrany v souvislosti s pokračujícím konfliktem mezi Izraelem,...

1. března 2026  18:44

Otázky a odpovědi: Jak je to s vašimi právy, pokud jste uvázli na Blízkém východě

Cestující, kteří uvízli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Tisíce českých turistů uvázly na Blízkém východě kvůli eskalaci napětí a uzavřenému nebi nad Emiráty či Ománem. Mají lidé nárok na náhradní ubytování, když se letiště neotevřou? Kdy mohou ti, co mají...

1. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.