Starostové dostali „kartáč“. Zbytek vlády se bojí, co jejich marketéři zase vymyslí

Jeden z politiků, který se úterní schůzky účastnil, popsal, že Starostové hned na začátku dostali od zbytku koaličních partnerů „kartáč“. Příliš pokory ale prý neprojevili. „Tvářili se jako teflonová pánev, po které všechno steče,“ řekl zdroj MF DNES pod podmínkou anonymity.

Ostatním vládním stranám došla trpělivost poté, co ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák ze STAN jmenoval ekonoma Petra Zahradníka zmocněncem pro euro, aniž by o tom někomu řekl. Pro koaliční partnery to byla poslední kapka.

Podobných „sólových akcí“ udělali Starostové v poslední době více. Odstartovalo to video předsedy Starostů Víta Rakušana z volejbalové šatny, ve kterém své fiktivní spoluhráče burcuje, že lidi vládě nerozumí a on to premiérovi Petru Fialovi (ODS) řekne.

Za videem stojí nový marketingový tým Starostů, jehož součástí je slovenský stratég Michal Repa. Ten se podílel na úspěšné kampani prezidenta Petra Pavla.

Poprask v koalici vzbudil i Rakušanův nepravdivý výrok na debatě s lidmi v Sokolově, že se vláda chystá zestátnit ČEZ. Politikům z ostatních vládních stran vadilo i to, že zatímco oni se ke kauzám Starostů veřejně příliš nevyjadřovali, Rakušanově hnutí nedělá problém se do vlády opřít.

„My taky držíme pusu a nic neříkáme na jejich problémy, třeba s Dozimetrem nebo teď s přihláškami,“ poukázal zdroj MF DNES na to, že nový digitální systém přihlašování na střední školy, který má na starosti ministerstvo školství Mikuláše Beka ze STAN, příliš nefunguje.

„Vítka mám strašně rád“

Piráti, s nimiž Starostové kandidovali do Sněmovny v koalici, jim proto na schůzce řekli, že je v pořádku dělat si před volbami kampaň v regionech, ale ne takto. „Žádná kampaň nemá být na úkor vlády a stability země,“ poznamenal předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. „Těch kiksů měli v poslední době hodně. Napřed to video, pak ČEZ a pak ten sranda zmocněnec,“ shrnul Michálek, co všechno se jim od Starostů nelíbilo.

Úterní debata podle některých účastníků byla emotivní. Podle Michálka se ale vyříkávání věcí neslo v pozitivnějším duchu, než čekal. Podobně o tom mluvil i první místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek. „Nevnímal jsem to jako konfrontační. Dlouze jsme diskutovali jako přátelé, protože přátelé jsme. Nevnímám žádnou animozitu. Prostě jsme si říkali, co se komu z nás nelíbí a co chceme upravit. Chceme, aby vláda vystupovala společně,“ tvrdil Válek.

Oficiální výsledek jednání zástupci vládních stran oznámili po pěti hodinách: ministr Dvořák nakonec nebude mít zmocněnce pro euro, ekonom Petr Zahradník zůstane jen jeho poradcem. Výměnou za to si vládní koalice vyžádá od Národní ekonomické rady vlády (NERV) analýzu, zda je výhodné udělat další krok k přijetí eura.

Právě debata o přijetí eura byla během pětihodinového jednání podstatná. Koaliční strany se shodly, že ministrovi pro evropské záležitosti nenáleží mít zmocněnce pro euro. „Vítka (Rakušana – pozn. red.) mám strašně rád, považuju ho za kamaráda, je to velmi příjemný člověk, mě nikdy nic špatného neprovedl. Faktem ale je, že za evropskou politiku včetně eura odpovídá premiér a přijetí eura je v gesci ministra financí,“ dodal Válek. Funkci ministra pro evropské záležitosti vytvořili především kvůli evropskému předsednictví ve druhé polovině roku 2022, dovysvětlil.

Posunout debatu o přijetí eura na jednání navrhl Pirát Michálek. Nejmenší vládní strana si později pochvalovala, že se všem na takzvaném dohadovacím řízení povedlo dosáhnout všeho, co chtěli. Lidovecký místopředseda Jan Bartošek nicméně pro ČTK uvedl, že roli Pirátů na jednání vnímal především jako mediátorskou.

Ve středu ve Sněmovně se Bartošek nechal slyšet, že je hlavně rád, že se jim podařilo nalézt shodu. „Starostové porušili koaliční smlouvu a mě osobně je to líto. Občané potřebují stabilní vládu, která není pohlcená vnitřními problémy,“ konstatoval Bartošek.

Kromě eura si na takzvaném dohadovacím řízení Piráti se zbytkem vlády vyřešili, aby také měli svého zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury. S lidovci si vyříkali, proč hlasovali s hnutím ANO a SPD v otázce bioplynu. TOP 09 zase například řešila, co jim ještě zbývá splnit z volebního programu do konce tohoto volebního období.

Vypovídat koaliční smlouvu kvůli neshodám se Starosty nikdo v plánu neměl. Pro vládní představitele zůstává největší motivací udržet, protože nechtějí dopustit návrat hnutí ANO Andreje Babiše. Navenek po úterním pětihodinovém setkání sice říkají, jak odteď bude důležitá soudržnost všech pěti koaličních stran, ne všichni tomu ale skutečně věří. „Starostům zase něco vymyslí marketéři a oni to udělají. To je úplně jasné,“ míní zmiňovaný politik z jedné z vládních stran.