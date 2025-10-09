STAN chce místopředsedu Sněmovny. Nebudeme destruktivní, slibuje Rakušan

Starostové a nezávislí získali ve volbách 11,23 procenta hlasů a ztratili jedenáct mandátů. Hnutí překročilo dříve vytyčenou hranici neúspěchu deset procent, a Rakušan se tak nechystá rezignovat na post šéfa hnutí.
V pátek by se měl také poprvé sejít poslanecký klub STAN. „Budeme vybírat ze zkušených poslanců. Ze začátečníků podle mých informací nikdo nemá ambici stát se předsedou našeho poslaneckého klubu,“ řekl Rakušan.
„Nebudeme opozice destruktivní, pokud bude ANO potřebovat hlasy pro prozápadní směřování České republiky,“ avizoval Rakušan. Zároveň zmínil, že dosud nemá pozvání od vítěze voleb.
Strany už většinou vybraly své zástupce do vedení Sněmovny
„Nebudeme opozicí s nulovou tolerancí vlády,“ řekl už ve středu také předseda lidovců Marek Výborný. Lidovci budou usilovat o post jednoho místopředsedy Sněmovny. Zatím jím byl Jan Bartošek.
Místopředsedu Sněmovny si nárokují i občanští demokraté, které dosud ve vedení Sněmovny zastupoval Jan Skopeček, a Piráty za něž byla ve vedení dolní komory parlamentu Olga Richterová, která nyní vede poslanecký klub.
Po volbách nejsilnější hnutí ANO má zastupovat ve vedení dolní komory parlamentu Patrik Nacher a do čela Sněmovny chce vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě instalovat šéfa SPD Tomia Okamuru.