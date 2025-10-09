STAN chce místopředsedu Sněmovny. Nebudeme destruktivní, slibuje Rakušan

Autor:
  12:44aktualizováno  13:04
Hnutí STAN bude mít jako třetí největší poslanecký klub ve Sněmovně zájem o post místopředsedy Sněmovny, řekl šéf hnutí, ministr vnitra Vít Rakušan. Místopředsedkyní Sněmovny za STAN dosud byla Věra Kovářová. V dolní komoře parlamentu se sešlo předsednictvo STAN, bude jednat i celostátní výbor hnutí, které má po volbách 22 poslanců.

Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan před jednáním předsednictva a celostátního výboru hnutí Starostové a nezávislí v Poslanecké sněmovně | foto:  Petr Topič, MAFRA

Starostové a nezávislí získali ve volbách 11,23 procenta hlasů a ztratili jedenáct mandátů. Hnutí překročilo dříve vytyčenou hranici neúspěchu deset procent, a Rakušan se tak nechystá rezignovat na post šéfa hnutí.

V pátek by se měl také poprvé sejít poslanecký klub STAN. „Budeme vybírat ze zkušených poslanců. Ze začátečníků podle mých informací nikdo nemá ambici stát se předsedou našeho poslaneckého klubu,“ řekl Rakušan.

„Nebudeme opozice destruktivní, pokud bude ANO potřebovat hlasy pro prozápadní směřování České republiky,“ avizoval Rakušan. Zároveň zmínil, že dosud nemá pozvání od vítěze voleb.

Strany už většinou vybraly své zástupce do vedení Sněmovny

„Nebudeme opozicí s nulovou tolerancí vlády,“ řekl už ve středu také předseda lidovců Marek Výborný. Lidovci budou usilovat o post jednoho místopředsedy Sněmovny. Zatím jím byl Jan Bartošek.

Místopředsedu Sněmovny si nárokují i občanští demokraté, které dosud ve vedení Sněmovny zastupoval Jan Skopeček, a Piráty za něž byla ve vedení dolní komory parlamentu Olga Richterová, která nyní vede poslanecký klub.

Po volbách nejsilnější hnutí ANO má zastupovat ve vedení dolní komory parlamentu Patrik Nacher a do čela Sněmovny chce vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě instalovat šéfa SPD Tomia Okamuru.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

STAN chce místopředsedu Sněmovny. Nebudeme destruktivní, slibuje Rakušan

Hnutí STAN bude mít jako třetí největší poslanecký klub ve Sněmovně zájem o post místopředsedy Sněmovny, řekl šéf hnutí, ministr vnitra Vít Rakušan. Místopředsedkyní Sněmovny za STAN dosud byla Věra...

9. října 2025  12:44,  aktualizováno  12:59

Nobelovka v kapse? Dohoda je pro Trumpa obří úspěch, ale mír Gaze zaručit nemusí

Mírová dohoda mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás by mohla být největším diplomatickým úspěchem prezidentství Donalda Trumpa, shodují se analytici. Zároveň ale upozorňují, že navzdory...

9. října 2025  12:54

Bojkotujte Knihobot, je to lichva, zuří Špitálníková. Ceny tvoří AI, hájí se e-shop

Koreanistka a spisovatelka Nina Špitálníková na svém Instagramu vyzvala k bojkotu internetového antikvariátu Knihobot. Vadí jí například pracovní podmínky, za kterých brigádníci ve skladech pracují a...

9. října 2025  12:49

Proti mému spolupracovníkovi se chystá diskreditační kampaň, oznámil Fiala

Premiér Petr Fiala z ODS svolal výbor pro zpravodajskou činnost kvůli informacím o připravované diskreditační kampani proti jednomu ze svých nejbližších spolupracovníků. Tvrzení se mají týkat...

9. října 2025  11:31,  aktualizováno  12:39

Veřejné finance se uzdravují. Šetřit se ale musí dál, apelují odborníci

Loňský rok přinesl zlepšení stavu veřejných financí, které pokračuje i letos, zhodnotila Národní rozpočtová rada, která má v popisu práce dohled nad rozpočtovou odpovědností státu. Pro udržení...

9. října 2025  12:32

Za vraždu dítěte v Kolíně hrozí matce až výjimečný trest, policie navrhuje vazbu

Za úterní vraždu dítěte v Kolíně hrozí výjimečný trest. Policisté z činu obvinili matku dítěte, kterou našli těžce zraněnou na místě tragédie. Ženu ve čtvrtek propustili z nemocnice, policisté podají...

9. října 2025  12:16,  aktualizováno  12:21

Osobní msta policii, řekl k Okamurovi Rakušan. SPD na vnitru má za nepřijatelné

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan považuje výrok šéfa SPD Tomia Okamury o snaze vyměnit policejního prezidenta Martina Vondráška za nebezpečný. Jedná se podle něj o osobní mstu. Zdůraznil,...

9. října 2025  10:02,  aktualizováno  12:07

Čelní srážka dvou aut u Dvora Králové. Vážně zraněné řidiče vyprošťovali

Při ranním čelním střetu dvou osobních aut mezi Choustníkovým Hradištěm a obcí Zboží na Trutnovsku se dnes vážně zranili dva lidi. V autech cestovalo sedm lidí včetně tří dětí. Silnice II/299 byla v...

9. října 2025  10:19,  aktualizováno  12:05

V prudce brzdícím autobusu se zranili lidé. Kvůli ženě přecházející na červenou

Pražská policie pátrá po ženě, která na začátku září přecházela ulici na červenou a způsobila tak dopravní nehodu. Autobus musel prudce zabrzdit, několik cestujících spadlo a jedna seniorka utrpěla...

9. října 2025  11:42

Terminátor T-1000 konečně „dopadl“ Sáru Connorovou. Herci nadchli fotkou

Terminátor T-1000 konečně dopadl Sáru Connorovou. Dvě z hlavních postav kultovního filmu Terminátor 2: Soudný den, resp. jejich představitelé, se po 34 letech potkali, ze setkání vznikla společná...

9. října 2025  11:34

Příměří v Gaze vstoupilo v platnost, tvrdí egyptská televize. Až večer, zní z Izraele

Dohoda o první fázi mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Pásmo Gazy začala podle egyptské televize Al-Káhira platit v 11:00 SELČ. Nejmenovaný zdroj z kanceláře izraelského premiéra...

9. října 2025  11:31

Odchod od uhlí nesmí zničit průmysl, vyzvali energetici. Straší je tempo Bruselu

Zatímco v Praze se politici domlouvají na složení příští vlády, v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu zástupci hlavních energetických hráčů v čele s polostátním gigantem ČEZ představili nově...

9. října 2025  11:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.