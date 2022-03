Odměnu za získání odškodného kvůli Vrběticím má dostat i starosta Vlachovic

Podle deníku měl dostat jedno procento z částky, kterou obec dostala, tedy téměř 1,2 milionu korun. Hověžák to ovšem ve vyjádření odmítl.

„Schvalovali jsme rozpočet a v kapitole odměňování zastupitelů rada navrhla, aby se částka navýšila. Kdyby se jednalo o konkrétní odměně pro starostu, kdyby k tomu mělo dojít, musel by to být samostatný bod, který by se schvaloval zvlášť. Musel bych se k tomu vůbec taky vyjádřit, že bych to přijal, což se nestalo,“ řekl Hověžák.

„Není to v žádném případě tak, že bychom jako lobbisté našli cestu, jak odškodnění zajistit prostřednictvím zákona a uvažovali o tom, že bychom si nějakou část zahrnuli jako naši odměnu. Nikdo nevěděl, že se odškodnění bude řešit formou zákona,“ uvedl starosta.

Podle deníku se o věci jednalo na zastupitelstvu minulý týden. „Na zastupitelstvu obce to přednesli členové rady s tím, aby tuto částku odsouhlasilo. Jedná se o to, že skutečně velkou zásluhu na získání 116 milionů pro naši obec má advokátní kancelář pana Stanislava Polčáka a také náš pan starosta, který absolvoval iks jednání ohledně tohoto odškodnění,“ řekl Deníku N místostarosta Ladislav Obadal.

Europoslanec Stanislav Polčák žádal jako advokát odměnu za právní pomoc, kterou poskytl obcím při získání odškodného za výbuch muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Podle serveru Seznam Zprávy měl dostat od čtyř obcí Zlínského kraje 7,75 milionu korun. Europoslanec po vlně kritiky uvedl, že své části odměny se vzdává. Se starosty se dohodl, že uhrazena bude jen práce jeho kolegů. Poskytnutí svých právních služeb nechá přezkoumat Českou advokátní komorou. Zveřejnil prohlášení starostů obcí Vlachovice, Lipová, Haluzice a Bohuslavice nad Vláří, odměnu, kterou pro Polčáka sami v uplynulých týdnech navrhli, označili za férovou a odpovídající. Podle STAN Polčák vzdáním se odměny vyvrátil podezření na střet zájmů.

Podle informací Deníku N návrh milionové odměny pro Hověžáka vzešel od jednoho z pěti členů rady, starosta se podle Obadala hlasování zdržel, pro se vyslovila většina členů. S odměnou nesouhlasí zastupitel obce Dominik Plšek (Vlachovjané–Vrběčané), pro rozpočet ale hlasoval, protože samotná částka v rozpočtu podle něj odměnu pro starostu automaticky nestanovuje. Kdyby zastupitelé rozpočet neschválili, obec by musela hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

„Mluvil jsem s panem starostou před zastupitelstvem, argumentoval jsem tím, že na takovou odměnu ani nemá podle zákona o obcích nárok. Muselo by se o tom navíc případně ještě hlasovat jako o samostatném usnesení. Panu starostovi jsem řekl, že budu případně hlasovat proti. Mně osobně by to vadilo,“ řekl Deníku N zastupitel.

Dva muniční sklady u Vrbětic na Zlínsku explodovaly v roce 2014. České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Stát obcím v okolí Vrbětic a jejich obyvatelům umožnil zákonem získat odškodné.