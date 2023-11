Chtěl bych za ODS do Sněmovny, prohlásil starosta Řeporyjí Novotný

„Myslím si, že jsem volitelný,“ řekl Novotný na Impulsu ohledně možné kandidatury do Sněmovny. Dodal však, že nejspíš k tomu nejspíš nebude mít příležitost. V ODS, zejména té pražské, je podle něj velmi konkurenční prostředí.

„Možná bych si ale měl uvědomit, že je trochu čas dospět. Třeba v odmítání té strany. Možná bych to měl brát spíš jako impuls k tomu, abych si uvědomil, že doma je moje místo, tam je moje práce vidět a já si vážím toho, co mám. V Řeporyjích mám ještě hodně práce,“ řekl Novotný. „Ale ano, chtěl bych do Sněmovny,“ dodal.

Premiéra Petra Fialu, kterému vyjadřoval podporu už dříve, by pochválil za vedení země. „Kriticky bych řekl, že bychom jako strana měli lépe komunikovat. To je jediné, co nám vytýkám,“ říká Novotný. Dodal, že rozumí i zvýšení daní. „Ale jak špatně komunikujeme, tak lidé jsou naštvaní. Mrzí mě to.“

Starosta Řeporyjí se rovněž domnívá, že by se v některých opatřeních mělo přitvrdit. „Jde o to, jestli to budeme chtít. Nechceme. Nechceme naštvat lidi tím, co bychom měli doopravdy udělat – tedy opravdu utáhnout opasky,“ dodal Novotný.

Rovněž reagoval na Fialovo video, ve kterém se vydal na nákup do Německa. Přestože se podle něj nejedná o perfektní provedení, snahu přiblížit premiéra občanům považuje za správnou. Dodal však, že když s Fialou naposledy mluvil, dával mu rady, jak se lidem přiblížit lépe. „Jste Moravák, proč to neukazujeme? Já bych vás měl pořád v tom pendolinu,“ popisoval Novotný některé rady, které premiérovi dal.

„Prošel jsem se stranou významnou manželskou krizí. A ta strana mě z nějakých objektivních důvodů asi nepustí výš. Na druhou stranu se mě nikdy nezbaví,“ prohlásil starosta, který se neúspěšně pokusil kandidovat na prvního místopředsedu.

Pavel Novotný se o místo na kandidátce Občanských demokratů ve sněmovních volbách neúspěšně ucházel už v roce 2021.