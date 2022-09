Starosta Poděbrad mluvil o střílení Romů, díky daru a přiznání odvrátil stíhání

O rozhodnutí žalobce v pátek informoval server Aktuálně.cz. Červinka v červnu na zastupitelstvu prohlásil, že před více než 20 lety dostal důtku od okresního úřadu, jelikož tehdy po dopravní nehodě způsobené psy romského občana řekl, že by bylo lepší je zastřelit, a dodal, že neměl na mysli psy.

„Pronesl jsem onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli psy,“ řekl při jednání, které se nahrávalo.

Výrok o Romech byl podle Červinky hloupý před 22 lety, kdy ho učinil, i letos, když ho připomněl 22. června na jednání poděbradského zastupitelstva.

„Omlouvám se všem, koho se mohl oprávněně dotknout. Kdo mě zná a zná moje působení v čele radnice, ví, že ve skutečnosti jakoukoliv formu násilí za řešení nepovažuji. A to ani v nadsázce,“ uvedl v červenci na svém facebookovém profilu Červinka.

Svou roli podle něj sehrály i emoce a únava. „Samozřejmě toho lituji, byla to moje chyba a prostě se to stalo, já se za to omlouvám a rozhodně to nebylo tak myšleno, jak to ve finále vyznělo. Ani před 22 lety, ani teď, když jsem to v nějakých emocích pod tlakem a únavě zopakoval docela nešťastně,“ řekl starosta. Vedení STAN se podle něj s jeho omluvou seznámilo. „Zkontaktovali mě, že to berou na vědomí, že jsem pochybil a že jsem se omluvil,“ dodal.

Slovy se zabývala policie, po ukončení navrhla státnímu zastupitelství v Nymburce potrestání, žalobce v polovině srpna rozhodl, že trestní stíhání starosty podmíněně odloží.

„Přihlédl zejména k doznání dotčené osoby, její dosavadní bezúhonnosti a složení finanční částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti,“ řekla Aktuálně.cz středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Červinka měl původně kandidovat za STAN, avšak oblastní sdružení ho vyzvalo k odstoupení z kandidátky kvůli výrokům, které zazněly na červnovém jednání městského zastupitelstva. Kandidáti hnutí STAN v Poděbradech budou o hlasy voličů v podzimních komunálních volbách usilovat jako Nezávislí kandidáti Poděbrady.