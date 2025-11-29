V centru Prahy začaly vánoční trhy. O polovinu levnější jak u nás, líbí se Norům

  15:18
Staroměstské náměstí v poslední listopadové dny pohltila vánoční atmosféra. V sobotu tu začaly vánoční trhy. Jak letos vypadají, přišli do centra Prahy zjistit místní, mimopražští i turisté. Trhy se otevřely také na Václavském náměstí.
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí (29. listopadu 2025)

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí (29. listopadu 2025) | foto: iDNES.cz

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí (29. listopadu 2025)
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí (29. listopadu 2025)
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí (29. listopadu 2025)
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí (29. listopadu 2025)
„Ceny už moc neměníme,“ říká prodavač u stánku se smaženými uzeninami a langoši. Klientelu podle něj tvoří mix místních a turistů, ve frontě je však slyšet převážně angličtina a němčina.

Skupinka turistek z Itálie si trhy a jejich atmosféru užívá. „Máme to rády, já v Praze byla naposledy před dvaceti lety.“ Na dotaz k cenám, jedna z Italek říká, že se jí zdají adekvátní: „Na Sicílii není tolik vánočních trhů, ale suvenýry tu máte dražší.“

Stejného názoru ohledně dostupnosti jsou i Norové a Američané. Návštěva vánočních trhů na Staroměstském náměstí byla jejich hlavním cílem v Praze. Dozvěděli se o nich zejména z příspěvků a reklam na sociálních sítích. „Je to tu klidně o polovinu levnější než v Oslu,“ odhadují.

Někteří návštěvníci přijeli z Moravy. „Ceny už nás nešokují, asi jsme opravdu z levného kraje,“ směje se paní Marie z Brna. „U nás je to více komunitní, tady ten klid a mír Vánoc moc nevnímám,“ dodává.

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí (29. listopadu 2025)
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí (29. listopadu 2025)
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí (29. listopadu 2025)
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí (29. listopadu 2025)
Na trzích jsou stánky s tradičními pochutinami jako trdelník či klobása, nechybí samozřejmě ani svařák. Letos poprvé je tu také stánek s ovocem v dubajské čokoládě, která se v posledních měsících stala hitem. Více než stovka stánků na Václavském a Staroměstském náměstí nabídne vedle občerstvení také řemeslné výrobky či vánoční zboží.

Strom na Staroměstském náměstí se bude letos rozsvěcet za doprovodu písně Ewy Farné Vánoce na míru. Termín první světelné show organizátoři z bezpečnostních důvodů nesdělí. Nechtějí, aby se na místě nahromadilo příliš mnoho lidí. Show se bude opakovat každý den od 16:30 do 21:30 v hodinových intervalech. Trhy budou v provozu každý den do 6. ledna.

Na bezpečnost budou na trzích dohlížet posílené hlídky městské i republikové policie. Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. Ocenil je cestovatelský portál CNN Travel, listy USA Today i britský The Times.

V centru Prahy začaly vánoční trhy. O polovinu levnější jak u nás, líbí se Norům

