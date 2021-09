Dvacet tisíc každému. Většina stran slibuje zvyšovat důchody a minimální mzdu

Týká se to všeho. Zdražování na vlastní kůži lidé pociťují pří nákupu potravin, oblečení, placení účtů za energie, bydlení... Ceny vyskočily nejvíce za posledních třináct let. „Kupní sílu obyvatel teď ohrožuje inflace, která už se centrální bance vymkla z rukou,“ říká třeba současná ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). To je podle ní jeden z důvodů, proč by měla růst minimální mzda i průměrná starobní penze, která v letošním roce překročila hranici 15 tisíc. Tutéž hranici pokořila i minimální mzda.



Průměrná rodina si kvůli inflaci musí ke svým výdajům oproti loňsku připočíst zhruba 2 000 korun měsíčně. Růst platů toto tempo ale nestíhá.