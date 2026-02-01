,,Je možné být zástupcem ředitele nebo vést školu. Místo toho by bylo dobré učitelům nabídnout expertní profilaci, například aby zkušenější učitelé pracovali s mladšími kolegy. Současný řád je založen pouze na počtu odpracovaných let, a to je nedostačující,“ vysvětluje pro redakci iDNES.cz učitel Michal Kaderka, který působí na pražském Gymnáziu Paměti národa.
Nepomůže to ničemu. Jen si na sebe učitelé v naivitě ušijí další boudu. Kariérní řád bude znamenat, že budeme průběžně shánět ta správná razítka a nic se nezmění.