Našli jsme české nebe. Hospodu, kde točí pivo za 23 korun

Ta cena bije do očí. Ano, v hospodě U Smrku mají čepované pivo třikrát levnější než v Praze. Útulný výčep se společenským sálem ale skrývá mnohem víc: Je to tepající srdce Starých Buků! „Pokud by hospoda zavřela, byl by to pro nás průšvih,“ přiznává místní starostka.