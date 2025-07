Nejhezčí pouť Česka. Cesta z Liberce do Hejnic končila mší a perníkem

Byla to cesta, kde skutečně číhali loupežníci, kteří opravdu mohli volat: Peníze, nebo život. Anebo ho dotyčnému pocestnému rovnou vzali, takže se tam šlo, cynicky řečeno, často „po červené“.

Po Staré poutní cestě chodila procesí z Liberce do Hejnic přes hřeben Jizerských hor. Ti lidé chodili bosi a boty si nandali v cíli. Chodili tam už od středověku, možná už 800 let, a posledních přesně 300 let do barokního chrámu v Hejnicích, který byl vysvěcen v roce 1725.

Nejhezčí úsek je dnes značen modře z Oldřichova v Hájích do cíle v Hejnicích a měří osm kilometrů, i když původně cesta už vedla z Liberce (zřejmě kopírovala v prvním úseku dnešní silnici Liberec–Mníšek–Oldřichov, kdybyste si to chtěli dát opravdu celé).

Zabitý mládenec

Takovou koncentraci různých božích muk, pomníčků, chaloupek, ale také výhledů jinde nenajdete. Od nádraží v Oldřichově stoupám do sedla, kde stojí kultovní trampská krčma Hausmanka U Kozy, která vypadá zevnitř jak tmavá jeskyně nebo srub někde na Yukonu.

Legendární Josef Heindorfer alias Koza, kvůli své kozí bradce, ji založil v bývalé hájence před 30 lety. Pořád v ní pomáhá, i když už ji vede jeho dcera. „Ta hospoda byl jeho klukovský sen. Měli trampskou osadu na Špičáku a vždycky, když odtamtud chodil, tak říkal, že by bylo skvělé, kdyby si tam mohl při návratu dát pivo,“ řekla mi letos v rozhovoru paní hospodská.

Kromě různých smaltovaných cedulí odevšad je uvnitř i totem.

Na Staré poutní cestě za Oldřichovem (ovšem stranou od dnešní modré značky) stojí pomníček s výmluvným názvem Zabitý mládenec. V červenci 1825 (další kulaté výročí) tam zámečnického učně Antonína Neumanna ubil neznámý vrah kamenem a celý výjev, jak se vagabund vrhá na hocha, je tam i vymalován. Vrah nebyl nikdy dopaden.

Zítra v půl druhé tam pořádá u pomníčku spolek Patron, který se stará o drobné památky, vzpomínkové setkání po 200 letech. „Kriminalistický pomníček“ doslova, chtělo by se říct.

Jelení skok

Jdu lesem k odbočce Jelení skok, který vede k „technické památce“ na bývalou oboru, která zabírala skoro celé západní Jizerské hory. Je to zídka, ze které zvěř seskočila dovnitř do obory, ale ven už nemohla. Tak tam jeleni utěšeně přibývali k radosti pana hraběte.

Následuje Emauzský obrázek a Kámen republiky postavený v roce 1928 na desáté výročí nového státu, ačkoli je pro mě záhadou, proč zrovna na tak odlehlém místě.

Vycházím z lesů na louky u Raspenavy, kde už si poutníci oddechli, že „Peníze, nebo život“ už asi neuslyší, a najednou se jim otevřel krásný pohled na hřeben se Smědavskou horou.

Minu ještě pár křížů (jeden je věnován milovanému hejnickému faráři Rabanovi, který zemřel v roce 2011). A to už vidím věže hejnického chrámu. Podle pověsti tam první svatý obrázek Panny Marie pověsil na strom sítař, kterému se uzdravila rodina.

Dřív čekaly v cíli na poutníka jarmareční boudy, kde si koupil perníkové srdce a svatý obrázek. Pak si nandal ty boty a šel na mši. Přespal na seně u některého souseda. Příští den šel pro minerálku do sousedních Lázní Libverda a domů. Tak to popisují kroniky. Pro vás jsou tam dneska dvě cukrárny.