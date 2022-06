Na Brněnsku vyrostlo zázemí pro 60 uprchlíků, o dalším jedná kraj na Tachovsku

Městečko v Ostrovačicích poslouží pro krátkodobé ubytování uprchlíků. Na zpevněné ploše jsou sestavené domky, které mohou dočasně poskytnout zázemí až 60 lidem.

Městečko vzniklo poblíž sjezdu z dálnice D1 na Kývalku. Nejbližší obce jsou vzdálené asi dva kilometry - Ostrovačice a Brno-Žebětín. Jde o jedno ze zatravněných parkovišť, které využívají návštěvníci akcí automotodromu. Část plochy parkoviště je obestavěná plotem, který je zakrytý neprůhlednou fólií. Městečko bude fungovat v podobném režimu jako dříve krátkodobé noclehy na výstavišti.

„Stanové městečko na pozemku u Ostrovačic jsme vystavěli pro ty uprchlíky z Ukrajiny, kteří čekají na lustraci. Jde o lidi, kteří přijdou na KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině) a nemají v pořádku doklady, navíc mluví pouze maďarsky. Ty odvezeme do tohoto dočasného nouzového ubytování, kde vyčkají na výsledek lustrace,“ popsala už dříve mluvčí kraje Alena Knotková. To podle ní může trvat několik dní.

„Městečko s kapacitou pro 60 osob je vystavěno ze 20 skládacích domků, několika stanů pro stravování a kontejnerů zajišťujících hygienické zázemí. Na výstavbě městečka se od úterý do pátku podílelo na 200 profesionálních i dobrovolných hasičů,“ popsal Mikoška. Fungovat bude i program pro děti, který zajistí organizace IQ Roma Servis.

Praha už postavila stanové městečko v Troji a v Malešicích, a to hlavně kvůli velkému počtu romských uprchlíků z Ukrajiny, kteří zůstávají na pražském hlavním vlakovém nádraží. Také v Brně je početná skupina Romů, kteří přespávali kolem nádraží. Na popud brněnského magistrátu se ale přesunuli na volný pozemek mezi Benešovou ulicí a Kolištěm, kde jim magistrát nechal postavit tři velkokapacitní stany. Prostor u nádraží, kde byli původně, nechalo město oplotit.

Další městečko chystá Plzeňský kraj

Plzeňský kraj předpokládá, že v pondělí dostane od ústředního krizového štábu povolení a následně vybavení ke stavbě stanového městečka pro romské uprchlíky z Ukrajiny.

Chce ho postavit v Nových Domcích u Rozvadova na Tachovsku, ale zvažují se ještě další tři lokality mimo Plzeň. Pro lokalitu Nové Domky potřebuje ještě povolení ministerstva školství, kterému patří bývalá škola i přilehlý pozemek. Povolení ministerstva čeká kraj také v pondělí. Městečko by pak mohlo stát do týdne. Řekl to hejtman Rudolf Špoták.

Kraj posílal žádosti na oba státní orgány ve čtvrtek. Důvodem podle hejtmana je, že ukrajinských Romů začíná přibývat a jejich lustrace, která trvala dříve 24 až 48 hodin, se prodloužila na 80 hodin. „Lidé, kteří přišli v pondělí do Pekla (plzeňský kulturní dům pro nouzové ubytování s 50 lůžky), tak byli vylustrováni v pátek ráno v devět,“ řekl.

Do doby, než se prověří, zda nemají dvojí občanství, nemohou dostat vízum ani sociální dávku, nelze je zaregistrovat a kraj jim nemůže zajišťovat ubytování. Pro tuto skupinu kraj potřebuje vytvořit nouzové ubytování, řekl hejtman. Kraj se podle hejtmana snaží zrychlit proces lustrace, ale prověření občanství zdržuje maďarská strana.