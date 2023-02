Stanjura hledá peníze, zdaní zlobivé pacienty. Někomu zvýší zdravotní pojištění

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Ministerstvo financí připravuje návrh, který by mohl do státní kasy napumpovat miliardy. Má za cíl změnit sazbu zdravotního pojištění, která by se nově odvíjela od toho, jak občané pečují o své zdraví. Podle poradce ministra financí Martina Šamaje by se hodnotilo „nedostatečné“ a „nevhodné“ chování. Jinými slovy: ministr financí Zbyněk Stanjura chce trestat „zlobivé“ pacienty.