O rozpočet na dopravu se nebojím, výstavba bude pokračovat, řekl Stanjura

Autor:
  11:50
Vláda v případě potřeby posílí rozpočet pro dopravu. Ministr Zbyněk Stanjura (ODS) čeká, kolik peněz bude z evropských fondů. Řekl to v diskuzním pořadu Partie na CNN Prima NEWS. Výstavba infrastruktury podle něj bude pokračovat. Podle exministryně financí Aleny Schillerové nelze se současným návrhem rozpočtu pracovat.
Hostem pořadu Rozstřel je ministr financí Zbyněk Stanjura.

Hostem pořadu Rozstřel je ministr financí Zbyněk Stanjura. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ministr finanncí Zbyněk Stanjura po představení programu koalice SPOLU (20....
Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová řekla ve Sněmovně novinářům, že Stanjura...
Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová na jednání Ústavního soudu. Ústavní soud...
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na slavnostním zprovoznění opravené trati...
5 fotografií

Návrh státního rozpočtu pro příští rok počítá se schodkem 286 miliard korun. Kritizuje jej opozice, ale také někteří ministři. Jedním z nich je ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Jeho resort by podle návrhu měl v příštím roce hospodařit s výdaji přes 106,6 miliard korun, tedy meziročně o zhruba 33 miliard méně. Podle Kupky by tak ministerstvu chybělo 60 miliard korun.

Rozpočet se ale podle Stanjury stihne dodělat tak, aby se spory urovnaly. „Návrh je skutečně pracovní materiál a já se vůbec neobávám o to, jak dopadne rozpočet ministerstva dopravy. Dopravní projekty budou určitě pokračovat,“ okomentoval.

Kupka a jeho tým je podle Stanjury velmi úspěšný a dodal, že debaty dále běží. „Znovu prověřujeme všechny projekty, které by mohly být podpořené z evropských peněz. Ukazuje se, že ta částka by mohla být o něco vyšší,“ uvedl ministr.

Schodek rozpočtu stoupne na 286 miliard. Prohloubí se i kvůli dostavbě Dukovan

Stanjura poukázal na fakt, že schvalování rozpočtu připadne po volbách na novou Sněmovnu. „Logicky se nejdříve musí ustavit nová Sněmovna, pak se musí začít od nuly,“ řekl.

Podle šéfky poslaneckého klubu hnutí ANO a bývalé ministryně financí Aleny Schillerové mělo ministerstvo předložit návrh rozpočtu do konce srpna, ten současný podle ní neobsahuje všechny potřebné přílohy. „Pan ministr hovoří o tom, že je to proinvestiční rozpočet, ale vy se v tom rozpočtu nedoberete, kde ty investice jsou,“ tvrdí Schillerová. „Bude zase nějaká mimorozpočtová půjčka?“ dodala.

Podle Schillerové s návrhem rozpočtu nelze hospodařit. Pokud hnutí ANO po sněmovních volbách sestaví vládu, vrátí jej k přepracování. „Pak záleží, kdy vznikne vláda. Je možné, že tu bude i krátkodobé provizorium, byť já toho nejsem příznivce,“ připustila. Rozpočtové provizorium pravděpodobně bude na začátku příštího roku také podle Stanjury. Pokládá to ale za technickou záležitost, jako důležitější vnímá schodek.

Vstoupit do diskuse

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

Volby by vyhrálo ANO s 30,7 procenta. Do Sněmovny by prošli i Motoristé

Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO s 30,7 procenta. V dolní komoře by tak obsadilo 68 křesel. Druhá by skončila koalice SPOLU, hlas by jí dalo 20,3 procent voličů. Vyplývá to z nového...

7. září 2025  11:45,  aktualizováno  11:52

O rozpočet na dopravu se nebojím, výstavba bude pokračovat, řekl Stanjura

Vláda v případě potřeby posílí rozpočet pro dopravu. Ministr Zbyněk Stanjura (ODS) čeká, kolik peněz bude z evropských fondů. Řekl to v diskuzním pořadu Partie na CNN Prima NEWS. Výstavba...

7. září 2025  11:50

Japonský premiér po roce ve funkci přišel o většinu a rezignoval

Japonský premiér Šigeru Išiba se rozhodl odstoupit z funkce. Oznámil to podle agentur na dnešní tiskové konferenci. Vyhověl tak rostoucímu tlaku, aby přijal zodpovědnost za neúspěch v červencových...

7. září 2025  11:27

Influencer boží se dočkal svatořečení, papež dal mileniálům prvního světce

Papež Lev XIV. při kanonizační mši ve Vatikánu prohlásil za svatého Itala Carla Acutise, který zemřel v roce 2006 v 15 letech na leukémii a kterému se přezdívá „Influencer boží“, píší agentury AFP a...

7. září 2025  11:07

Ve Vrbně pod Pradědem vzplála střecha rodinného domu, škoda 10 milionů

Škodu za deset milionů korun způsobil sobotní požár střechy rodinného domu ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. Kvůli požáru museli hasiči vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Nikdo se...

7. září 2025  11:01

Klekánice už straší Rusy na Donbasu. Ukrajinští vojáci dostali český bomber

Může sloužit jako lehký bombardér, pro zásobování vojáků v zákopech, ale také jako retranslátor signálu pro malé kamikaze drony. Ukrajinští vojáci v Doněcké oblasti převzali českou multikoptéru s...

7. září 2025

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej následně odvezli na výslech do Příbrami. S novináři promluvil jeho...

7. září 2025  9:53

Velké ruské firmy hlásí největší ztráty od pandemie. Kvůli sankcím či úrokům

Každá třetí velká ruská firma skončila v prvním pololetí letošního roku v minusu. Celková ztráta 19 tisíc velkých ruských společností mezi lednem a červnem přesáhla hranici pěti bilionu rublů, což je...

7. září 2025

„Existenční hrozba“. Obří etiopské přehrady se bojí Egypt i Súdán

V Etiopii se v úterý slavnostně otevře Velká přehrada etiopského znovuzrození (GERD) vybudovaná vládou v Addis Abebě. Její součástí je i vodní elektrárna. Projekt ale vyvolává znepokojení od samého...

7. září 2025  8:38

Ukrajinci v noci zasáhli ropovod Družba, Rusko poprvé trefilo úřad ukrajinské vlády

Ukrajina v noci na neděli zasáhla ropovod Družba v ruské Brajnské oblasti, uvedl velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi. Rusové v noci na Ukrajinu zaútočili 805 drony, devíti střelami...

7. září 2025  7:27,  aktualizováno  7:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nekompetentní a pomýlený. Kennedy je hrozbou pro Američany, tvrdí jeho rodina

Americký ministr zdravotnictví Robert Kennedy mladší je podle své rodiny hrozbou pro zdraví každého Američana. Jeho sestra a synovec v pátek vydali prohlášení, ve kterém mimo jiné uvádí, že by měl...

7. září 2025  7:43

Poslední Velikonoce před válkou. Fotka loučení u vlaku předpověděla tragédii

Na první pohled je to jen dívka v okně vlaku. Usmívá se, drží něčí ruku. Loučí se. Za tímto tichým momentem se však skrývá příběh hlubokého přátelství přervaného válkou. Fotografie Ladislava...

7. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.