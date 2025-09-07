Návrh státního rozpočtu pro příští rok počítá se schodkem 286 miliard korun. Kritizuje jej opozice, ale také někteří ministři. Jedním z nich je ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Jeho resort by podle návrhu měl v příštím roce hospodařit s výdaji přes 106,6 miliard korun, tedy meziročně o zhruba 33 miliard méně. Podle Kupky by tak ministerstvu chybělo 60 miliard korun.
Rozpočet se ale podle Stanjury stihne dodělat tak, aby se spory urovnaly. „Návrh je skutečně pracovní materiál a já se vůbec neobávám o to, jak dopadne rozpočet ministerstva dopravy. Dopravní projekty budou určitě pokračovat,“ okomentoval.
Kupka a jeho tým je podle Stanjury velmi úspěšný a dodal, že debaty dále běží. „Znovu prověřujeme všechny projekty, které by mohly být podpořené z evropských peněz. Ukazuje se, že ta částka by mohla být o něco vyšší,“ uvedl ministr.
Schodek rozpočtu stoupne na 286 miliard. Prohloubí se i kvůli dostavbě Dukovan
Stanjura poukázal na fakt, že schvalování rozpočtu připadne po volbách na novou Sněmovnu. „Logicky se nejdříve musí ustavit nová Sněmovna, pak se musí začít od nuly,“ řekl.
Podle šéfky poslaneckého klubu hnutí ANO a bývalé ministryně financí Aleny Schillerové mělo ministerstvo předložit návrh rozpočtu do konce srpna, ten současný podle ní neobsahuje všechny potřebné přílohy. „Pan ministr hovoří o tom, že je to proinvestiční rozpočet, ale vy se v tom rozpočtu nedoberete, kde ty investice jsou,“ tvrdí Schillerová. „Bude zase nějaká mimorozpočtová půjčka?“ dodala.
Podle Schillerové s návrhem rozpočtu nelze hospodařit. Pokud hnutí ANO po sněmovních volbách sestaví vládu, vrátí jej k přepracování. „Pak záleží, kdy vznikne vláda. Je možné, že tu bude i krátkodobé provizorium, byť já toho nejsem příznivce,“ připustila. Rozpočtové provizorium pravděpodobně bude na začátku příštího roku také podle Stanjury. Pokládá to ale za technickou záležitost, jako důležitější vnímá schodek.