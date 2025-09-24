RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„Veřejné finance jsou ve velmi špatném stavu,“ začala ostře Schillerová. „Za vlády ANO jsme byli šestou nejméně zadluženou zemí EU. Dnes jsme spadli na deváté místo a dluh narostl o 1,2 bilionu korun,“ uvedla Schillerová. Připomněla, že i v době covidu dokázala vláda ANO držet zadlužení nižší než současný kabinet.
Trend zadlužení jsme zlomili
Stanjura to odmítl. „Naopak, stav financí je lepší než v roce 2021. Deficit klesl z pěti procent HDP na 1,9 procenta. Jsme příkladem konsolidace, kterou chválí Mezinárodní měnový fond, Světová banka i OECD. Ano, je to za cenu nepopulárních kroků, ale trend jsme zlomili,“ zdůraznil.
Velký spor vyvolala šedá ekonomika. „Za současné vlády se znovu rozbujela. Jen na spotřebních daních nebo výplatách načerno unikají desítky miliard,“ prohlásila exministryně.
Podle ní by daňové výnosy z šedé ekonomiky mohly nastartovat ekonomický růst a mohly by se realizovat programové priority ANO, včetně zachování odchodu do důchodu v 65 letech.
Stanjura namítl, že výběr daní je naopak díky Fialově vládě rekordní: „Naprostá většina podnikatelů je poctivých. Nepotřebujeme žádný daňový džihád.“
Fígle a ÚV KSČ
Do debaty se promítl také spor o účetní postupy. Schillerová obvinila vládu z „rozpočtových fíglů“: „Nejde o poctivé rozpočtové řemeslo,“ kritizovala opoziční poslankyně. „Žádné fígle to nejsou. Jen jsme reagovali na ekonomický vývoj a udrželi deficit pod kontrolou,“ bránil se Stanjura.
Na přetřes přišlo i zrušení elektronické evidence tržeb. Exministryně jej označila za chybu. „EET bylo jen buzerací poctivých lidí. Žádný masivní efekt na příjmy nemělo,“ nesouhlasil Stanjura.
V závěru se duel vyhrotil a došlo i na osobní invektivy. Ministr Stranjura kritizoval Hnutí ANO za to, že spolupracovalo v minulém volebním období s komunisty.
„Pokud je pro vás poctivá rozpočtová politika chodit si nechat schvalovat rozpočet na ÚV KSČ, pak jsme opravdu každý jinde,“ rýpl si do Schillerové.
Ta ministra obvinila z předpojatosti: „Nebavme se ideologicky. Vést finance je o číslech a odpovědnosti, ne o nálepkách.“