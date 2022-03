Stanjura četl z Facebooku Okamury, dokazoval jeho proruské postoje

„Dovolte mi, abych citoval. Přesně jako by to psala Putinova propaganda. Tomio Okamura napsal: ‚Ukrajina je rozdělená země, kulturně, nábožensky i politicky. Dříve bylo toto území rozděleno mezi Polsko, Rusko a Turecko. Později v 18. století ji plně ovládlo Rusko. Současná Ukrajina je výtvor bolševiků, kteří rozdělili ruské impérium na republiky Sovětského svazu. Snaha Spojených států využít ji proti Rusku je nebezpečná hra ohrožující budoucnost nejen Ukrajiny, ale i Evropy. Pokud se to Spojeným státům podaří a v Evropě vznikne opět válka, Ukrajina přestane existovat‘,“ řekl Stanjura.

Okamury se ve Sněmovně zastal šéf poslanců hnutí SPD Radim Fiala. „To je samozřejmě status, který vznikl před válkou na Ukrajině a já si myslím, že celkem věrně historicky popisuje vznik Ukrajiny,“ ohradil se Radim Fiala.

Slova Tomia Okamury, která ministr financí ve Sněmovně předčítal, šéf SPD na Facebook umístil 6. dubna 2021 a jeho facebookový post je stále k dohledání. Připomíná i rétoriku ruského prezidenta Vladimira Putina z televizního projevu krátce před tím, než podepsal uznání nezávislosti dvou samozvaných republik na Donbasu. Tři dny poté napadlo Rusko celou Ukrajinu a rozpoutalo válku, která trvá dosud. Putin v projevu, který předcházel ruské vojenské agresi, tvrdil, že Ukrajina je dávné ruské území a že bolševik Lenin znevýhodnil Rusko, které bylo podle Putinových slov při rozpadu Sovětského svazu okradeno.

Proč vlastně Stanjura z Okamurova Facebooku předčítal? Ministra financí rozzlobil styl vystupování Tomia Okamury ve Sněmovně.

„Mluvil jsem o nepřijatelném slovníku vašeho předsedy pana Tomio Okamury, který tady si dovolil drze tvrdit, že premiér nemá odvahu. Jenom proto, že on si myslí, že ho Tomio Okamura bude vyvolávat, a že on jak žáček se bude zpovídat někomu, kdo tady dlouhodobě zastává proruské postoje,“ řekl Stanjura.

Opoziční hnutí SPD a ANO marně přesvědčovaly Sněmovnu, aby se zabývala postupem europoslance STAN Stanislava Polčáka v kauze Vrbětice. Polčák žádal jako advokát odměnu za právní pomoc, kterou poskytl obcím při získání odškodného za výbuch muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Po zveřejnění případu se odměny vzdal.