Ministr Stanjura skončil v nemocnici, místo kampaně musel na kapačky

  11:40
Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS musel nečekaně zrušit svůj sobotní program. Kampaňového výšlapu na horu Radhošť se nemohl účastnit, protože skončil v pátek v nemocnici. Lékaři šéfa státní kasy propustili ještě večer do domácího léčení, avšak v sobotu se musel znovu dostavit do nemocnice na další infuzi. Redakci iDNES.cz to potvrdil poslanec ODS Jakub Janda.
Hostem pořadu Rozstřel je ministr financí Zbyněk Stanjura.

Ministr financí Zbyněk Stanjura po jednání vlády (23. července 2025)
Ministr financí Zbyněk Stanjura přichází na jednání vlády (16. července 2025)
Neúspěch pro ministra. Většina Sněmovny smetla návrh ministra financí Zbyňka...
„Pana ministra postihla včera náhlá indispozice. Odjel do nemocnice, kde dostal kapačky a propustili ho domů. Akce se bohužel nemohl účastnit,“ vysvětlil Janda, který stejně jako Stanjura kandiduje za SPOLU v Moravskoslezském kraji.

Bližší podrobnosti Stanjurova zdravotního stavu nezná.

Útok na Stanjuru v Kopřivnici. Senior jej praštil síťovkou s vejci

Ministr financí se měl společně s Jandou a několika desítkami příznivců zúčastnit pochodu na Radhošť z Trojanovic. Po výšlapu na horu a skupinovém focení se měl průvod vydat na turisty vyhledávané Pustevny.

Kromě poslance Jandy se výšlapu účastní i lídr kandidátky SPOLU ve Zlínském kraji Stanislav Blaha.

