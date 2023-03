Buď lidi víc zdaníme, nebo jim dáme méně, populární to nebude, říká Stanjura

Vláda shání příjmy do státní kasy, kde se dá. Podle ministra financí Zdeňka Stanjury ale kabinet nemá moc prostoru k tvorbě populárních rozhodnutí.

„Pokud chcete snížit deficit, máte jen dva nástroje a jejich kombinaci. Buď zvýšíte daně, což není populární pro ty, kteří by potenciálně vyšší daně platili, nebo snížíte výdaje. Ti, kteří byli zvyklí dostávat peníze, budou dostávat o něco méně,“ prohlásil Stanjura.

„Buď lidem dáme méně, nebo jim sebereme více. Jiné možnosti nejsou.“ Zbyněk Stanjura (ODS), ministr financí

Podle něj je nejlepší výše zmíněné kroky zkombinovat. „Jedna třetina na straně příjmů, zvýšení daní, a na druhé straně musíme snížit výdaje státu,“ vysvětlil.

Jedna z diskutovaných variant, která by mohla přispět k snížení schodku státního rozpočtu, je zvýšení daně z nemovitosti. „Pokud by mělo dojít k navýšení daně z nemovitosti, pomůžeme státnímu rozpočtu, nicméně pouze o tu drobnou navýšenou část. Naopak, pokud daň z nemovitosti zůstane stejná, pomůže to všem obecním rozpočtům,“ reaguje na ministr financí.

Daň z nemovitosti je v Česku jedna z nejnižších v Evropě a je nyní výlučným příjmem obcí. Loni se na této dani vybralo 12,42 miliardy korun, stát přitom nese podle Stanjury náklady na správu daně 1,2 miliardy korun. Ve výpočtu daně figuruje koeficient stanovený podle velikosti obce.

Jako další položky, které by se mohly zvýšit, ministr uvedl daně z alkoholu a tabáku.

Je však otázkou, na čem se Fialův kabinet shodne. Už nyní má protichůdné názory už i samotná koalice. „Budeme jednat. Je přirozené, že když máme pět vládních stran, že někteří nevyčkají do konce vyjednávání a publikují svůj vlastní návrh,“ dodal.

Konsolidační balíček pro příští rok by měl kabinet zveřejnit za několik týdnů. Vzhledem k loňskému snížení celkového daňového zatížení vidí prostor pro růst daní až do 30 miliard korun, hlavní ale podle něj musí být úspory.