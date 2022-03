Varoval snad Stanjura před Sberbank? Advokátní komoru pobouřil řečí o omluvě

Lidé, kterým zůstaly peníze na účtech notářské úschovy nebo advokátní správy ve Sberbank, mají podle zákona o bankách nárok v oprávněných případech na odškodnění až do dvojnásobku obvyklého limitu. Ve středu to uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Dále však Stanjura dodal, že nejde o tak masový problém. „Drtivá většina advokátů věděla, že Sberbank není vhodná pro to, aby ukládali cizí peníze,“ řekl Stanjura ve středu ve sněmovně. Poté dodal, že advokáti a notáři patří ke vzdělanější části české populace.

Podle Stanjury však hrozí, že lidé, kteří měli na těchto účtech částku vyšší než 200 tisíc eur, si budou muset počkat na to, až insolvenční správce začne rozprodávat majetek banky. Advokáti by se tak dle Stanjurových slov měli omluvit svým klientům.

„Advokáti by se měli omluvit, že zvolili takto rizikovou banku v tomto mezinárodním kontextu. To tak prostě je. A stát tu není od toho, aby všechno za všechny řešil. To fakt není možné,“ řekl ve středu ve sněmovně Stanjura.

Tyto výroky však nezůstaly bez odezvy. Česká advokátní komora (ČAK) se proti výroku ministra důrazně ohradila v tiskové zprávě s tím, že Stanjurova slova jsou „nehorázná“. Ministr financí si podle nich nad osudem advokátních úschov „umyl ruce “.

Podle předsedy České advokátní komory Roberta Němce Sberbank byla a doposud stále je držitelkou licence vydané Českou národní bankou. „Do února letošního roku nevydaly ani Ministerstvo financí, ani Česká národní banka vykonávající dohled nad činností banky, žádné varování či jen upozornění, z nichž by vyplynuly jakékoliv obavy o finanční prostředky uložené v bance, “ uvedl Němec v prohlášení.

Dle jeho slov se jednalo o ekonomicky naprosto zdravou banku podnikající v souladu s právními předpisy. „Je zřejmé, že současné problémy byly způsobeny až bezprecedentní okupací Ukrajiny vojsky Ruské federace,“ dodal.

Ruská invaze na Ukrajinu započala 24. února. Již od druhého dne banka neprováděla příkazy a 28. února rozhodla ČNB o odebrání licence. Podle Němce tak nebylo prakticky možné, aby advokáti úschovy převedli na jiné účty, neboť k nakládání s prostředky v advokátní úschově je třeba souhlas klientů.

Ve Sberbank CZ, a. s., měly své účty s vysokými uloženými částkami i některé kraje či hlavní město Praha. S jejich zástupci dnes odpoledne bude o řešení situace Ministerstvo financí jednat.

Zákon č. 2/1969 Sb. Ministerstvo financí je v souladu s kompetenčním zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ústředním orgánem státní správy pro finanční trh. V oblasti finanční stability a dohledu nad finančním trhem Ministerstvo financí vytváří mimo jiné návrhy právních předpisů a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU, přičemž v případě potřeby, popř. stanoví-li tak zákon, spolupracuje při zpracování právních předpisů s ČNB, asociacemi a s dalšími subjekty působícími v této oblasti. Činnost Ministerstva financí související s problematikou finanční stability a dohledu zahrnuje dohled nad finančním trhem, garanční schémata, krizové řízení a jednotný mechanismus dohledu.

Vzhledem k výše uvedenému platnému zákonu jde tak podle ČAK ze strany ministra financí o velmi nehodný a nekorektní výrok. „Ministr financí, jeden z nejvyšších představitelů státu, se svým vyjádřením směrem k advokátům snaží zbavit odpovědnosti svého ministerstva, potažmo státu, a odvést pozornost od zásadního problému, jenž spočívá v nesprávné implementaci směrnice 2014/49/EU do českého právního řádu,“ uvedl dále Němec v prohlášení ČAK.

Pokud Stanjura považoval Sberbank za rizikovou banku, měl podle ČAK podniknout adekvátní, nebo alespoň informační kroky, a na rizikovost vhodným způsobem upozornit kraje i veřejnost, včetně té advokátní.

ČAK ve své obhajobě také upozorňuje na důvodovou zprávu k § 41e odst. 6 zákona o bankách, kde samo Ministerstvo financí uvádí, že je třeba zvýšeně chránit veškeré vklady, tedy i uložení částky klienta advokátem či notářem na účet banky, která se dostane do krize.

Zpráva k § 41e odst. 6 zákona o bankách Zvýšená náhrada se neposkytuje za všechny vklady podle § 41f. Poskytuje se pouze v případech, ve kterých jsou vklady částkou předanou do notářské úschovy podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, nebo jde o peníze přijaté advokátem do správy podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že k advokátní a notářské úschově je i z důvodu povinnosti advokátů a notářů pojistit se proti profesní chybě všeobecně chována vysoká důvěra a vzhledem k tomu, že za profesní chybu nelze považovat uložení částky klienta advokátem či notářem na účet u banky, která se dostane do úpadku, je třeba chránit zvýšeně i tyto vklady.

Podle Němce také ČAK opakovaně žádá, aby stát převzal garanci za vyplacení celého objemu vkladů na advokátních úschovách. „Jinak i v důsledku nečinnosti státu může být narušena důvěra klientů v úschovy u třetích osob během provádění transakcí,“ řekl. Dle jeho slov pak může být bezpečné a transparentní vypořádávání finančních transakcí v budoucnu netransparentně v rozporu se zákony AML(anti money laundering – opatření proti praní špinavých peněz, pozn. redakce) obcházeno.