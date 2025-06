A dodává, že to je konkrétně v tom, jak končící ministr spravedlnosti Pavel Blažek fakticky legalizoval bitcoiny v hodnotě dalších až dvanácti miliard, které si soudně trestaný dealer drog díky daru státu mohl „odemknout“.

Jedná se o to, že Blažek a šéf resortu financí Zbyněk Stanjura říkají něco jiného o tom, zda na celé operaci spolupracovali. „Dostal jsem na konci ledna dopis od pana ministra Blažka s žádostí o schůzku. Neznal jsem v té době žádné detaily, vlastně jsem ani nemusel a neměl právě proto, že to není kompetence ministerstva financí, to buď schválit, nebo zakázat,“ prohlásil dnes v Brně Stanjura.

Na přelomu března a dubna se v neformálním rozhovoru od Blažka dozvěděl, že darovací smlouvu ministerstvo spravedlnosti podepsalo. „Řekl jsem mu, že tam vidím velká politická, reputační rizika a že bych mu nedoporučil, aby podle té smlouvy postupovali,“ dodal.

Jenže exministr spravedlnosti tvrdil v neděli MF DNES něco úplně jiného. Respektive potvrdil informace listu zevnitř resortu financí, že se úředníci ze Stanjurova ministerstva přímo podíleli i na přípravě darovací smlouvy mezi drogovým dealerem Tomášem Jiřikovským a státem.

Kromě toho ministerstvo spravedlnosti rozebíralo s Úřadem pro zastupování státu, jak využít jeho bitcoinovou peněženku a zajistit následně dražby bitcoinů.

„Darovací smlouvu připravovali úředníci, kteří vše konzultovali s úředníky ministerstva financí, pokud jde o věcnou správnost,“ řekl MF DNES Blažek doslova. To by ovšem znamenalo, že buď ministr financí Zbyněk Stanjura netuší, co dělají a na čem se podílejí jeho podřízení, anebo ve věci neříká úplnou pravdu.