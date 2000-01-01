Novým pražským arcibiskupem se oficiálně stal Stanislav Přibyl, který vystřídal Jana Graubnera. Slavnostní mše ve svatovítské katedrále se účastnilo mnoho významných hostů včetně prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou Pavlovou, předseda Sněmovny Tomio Okamura, zástupci české církve a šlechty, ale i kultury.
Lidé katedrálu sv. Víta zaplnili, na mnohé nezbylo místo k sezení a při obřadu stáli. Hodně lidí bylo i venku kolem katedrály, šlo však hlavně o procházející turisty. Zájemci, kteří se nedostali do katedrály, mohli liturgii sledovat na obrazovkách v bazilice sv. Jiří a v kostele Všech svatých.
Slavnostní mši k uvedení Přibyla do úřadu předcházel liturgický průvod z Arcibiskupského paláce, rozezněl se největší zvon v České republice Zikmund.
Mše se zúčastnili prezident Petr Pavel s manželkou Evou, pražský primátor Bohuslav Svoboda nebo europoslanec Alexandr Vondra (oba ODS).
Na slavnostní mši do svatovítské katedrály dorazil také předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD).
Pozvánku na bohoslužbu dostalo zhruba 800 hostů. Dorazit mělo na 40 biskupů z domova i ze světa.
Přibyl nejprve od roku 2002 působil jako provinciál řeholního řádu redemptoristů na Svaté hoře v Příbrami, byl také generálním sekretářem České biskupské konference. Litoměřickým biskupem ho jmenoval papež František v prosinci 2023.
V úřadu arcibiskupa Přibyl vystřídal Jana Graubnera, který byl 30 let olomouckým arcibiskupem. Tím pražským se stal začátkem července 2022 po odchodu Dominika Duky. Před dvěma lety poslal Graubner papeži rezignační dopis, protože mu bylo 75 let.
Čtyřiapadesátiletý Přibyl přebírá vedení pražské arcidiecéze jako její 38. arcibiskup a 26. primas český.
A s ní i svatovojtěšskou berlí, která náleží právě pražskému arcibiskupovi.
Arcibiskup své slavnostní kázání opřel o svatého Vojtěcha, který je jedním ze tří světců, jimž je zasvěcena svatovítská katedrála. Přibyl ho vyzdvihl jako křesťana, poutníka, misionáře, mučedníka a v neposlední řadě Evropana.
