OBRAZEM: Plná katedrála, přišel Okamura či Pavel. Jak vypadal arcibiskupský obřad
Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem
Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...
Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let
Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...
Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny
Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.
Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky
První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...
Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka
I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...
Učitel a vývojář her. Cílem útočníka ve Washingtonu byla Trumpova vláda
Cílem muže, který střílel na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, byli představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Zadržený Cole Tomas Allen to sdělil orgánům činným v...
Soud poslal do vazby Američana zadrženého v Bulharsku v kauze žhářského útoku
Okresní soud v Pardubicích v neděli poslal do vazby Američana zadrženého v Bulharsku, který je obviněný z teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Proti vazbě muž podal stížnost. V...
Od zlatníka k filozofovi i ministrovi. Disident Jan Sokol zkulturnil i Wikipedii
Byl zlatníkem, programátorem, filozofem i politikem. Jeho životní dráha se nevyvíjela přímočaře, ale o to víc vypovídá o době, ve které žil. Získal všechny možné akademické tituly, cesta k nim však...
Švédsko chce změnit směr ve vzdělávání dětí, vrací se ke knihám a tužce
Švédská vláda se snaží omezit používání tabletů a počítačů ve školách a vrací do výuky knihy, papíry a tužky. Cílem má být zlepšení gramotnosti a soustředění žáků. Podle kritiků méně technologií může...
Žába, která se nevzdala. Brněnský rodák se z dělníka vypracoval v anglického rytíře
Nacisté jej věznili v koncentrácích, komunisté v uranových dolech. František Lampl však útrapy překonal a po emigraci se vypracoval na šéfa jedné z největších stavebních firem světě. Nezapomněl...
Muž se zákazem řízení ujížděl strážníkům, honička skončila nehodou
Honička v Praze 10 skončila v neděli odpoledne nehodou. Hlídka strážníků pronásledovala řidiče, který posléze naboural do zaparkovaného auta. Policie v autě našla látky, u nichž nyní zjišťuje, zda se...
„Mám trávu, koks, všechno.“ V Británii lze koupit drogy i v běžných obchůdcích
Britská města se potýkají s nelegálním prodejem drog, dostupné jsou v malých obchodech i na ulicích. Mezi nabízenými látkami je například kokain, konopí, oxid dusný i léky na předpis. Vyplývá to z...
Vacek nejen o bývalém vedení Ypsilonky: Letošek odehrajeme, chce to mladé a známé tváře
Po úmrtí šéfa Studia Ypsilon Jana Schmida a změnách ve vedení řeší Ypsilonka svou budoucnost i smysl další existence. Herec a režisér Petr Vacek v rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, jak se divadlo po...
Zapomenutá koruna i vzácný sarkofág. Národní muzeum ovládli Přemyslovci
V Historické budově Národního muzea začala výstava Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba. Podle ředitele Národního muzea Michala Lukeše vypráví nová výstava dějiny Přemyslovců jinak, než jak...
Nedávejte horké jídlo do lednice. Tato banální chyba ničí jídlo i váš účet za elektřinu
Nechat hrnec vychladnout na lince, nebo ho dát raději rovnou do lednice? Většina domácností volí jednu z těchto variant a v drtivé většině případů tu špatnou. Na vlažné jídlo je třeba si dát mnohem...
Evropa musí být schopna se bránit. Německo zachraňuje ekonomiku zbrojařskou výrobou
Německo v minulých letech ekonomicky těžilo z modelu postaveného především na strojírenství a automobilovém průmyslu. Tato strategie se však nyní otřásá v základech. Berlín doplácí na tvrdou...
Hřebenovka bez občerstvení. Horské chaty v Beskydech zavírají, právě padla další
Velké zklamání pěších turistů i cyklistů, kteří vyrážejí do takzvaných Zadních hor na česko-slovenské pomezí Beskyd, vyvolalo zavření Horské chaty Doroťanka. V Beskydech jde už o několikátý případ za...