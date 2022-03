Lišíte se v názorech, tak jste agent Putina. Ministři mě okřikli, míní Křeček

„Pan prezident Zelenskyj prokázal určitou odvahu. Jeho kritika NATO je v pořádku. Jenže na shromáždění občanů na Václavském náměstí, které bylo na podporu Ukrajiny, od něj zazněla slova o tom, že za to může naše lhostejnost a naše nejednota. Myslím, že ani občané, ani vláda ČR si nezaslouží, aby o nich někdo říkal, že jsou lhostejní,“ prohlásil Křeček v pořadu Co Čech, to politik!.

Poté zopakoval podobné stanovisko, za které byl před pár dny kritizován: „Pomáháme, jak můžeme. Děláme, co můžeme. Snad může říct někdo trochu odlišný názor. Kam jsme se to se svobodou slova dostali, že na takovýto komentář je obrovská reakce na sociálních sítích. Ministři se k tomu vyjadřují, jako bych řekl já nevím co.“

Křeček čelí kritice za svůj příspěvek o prezidentu Zelenském. „Pomáháme, jak můžeme, na úkor vlastních občanů, a ještě se máme nechat urážet? Přestává se mi to líbit,“ napsal o víkendu na Facebooku v reakci na projev ukrajinského prezidenta. Ten Západu vyčítal neochotu uzavřít nebe nad Ukrajinou a zastavit tak bombardování civilistů.

Příspěvek potom smazal s odůvodněním, že nechce vzbuzovat nenávist. „Jen se mně dotklo obviňování našich občanů ze slabosti,“ uvedl s tím, že svůj postoj k ruské agresi několikrát zřetelně vyjádřil a nic na tom nemění. Vysloužil si nicméně kritiku některých politiků i své zástupkyně Moniky Šimůnkové, která se od něj distancovala.

„Ministři mě okřikli“, stěžuje si Křeček

Ombudsman označil za „jednu z tragédií této společnosti“, že nedokáže přijmout odlišné názory. „Každý, kdo řekne trochu něco jiného, než jaké jsou titulky v novinách, tak je Putinův agent,“ postěžoval si. Odvolával se také na dopisy lidí, kteří se na něj obracejí. Podle Křečka si stěžují, že vláda nevěnuje pozornost jejich problémům, hlavně růstu cen.

„Vím, že to teď pro vládu není lehké, ale ať aspoň ty lidi neokřikuje, jako jsem byl já okřiknut ministry,“ řekl ombudsman s odkazem na vyjádření ministrů vnitra Víta Rakušana a práce Mariana Jurečky.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Neexistuje žádné “my, nebo Ukrajinci”. Pomoc Ukrajině je v této chvíli samozřejmostí. To, že musíme myslet na naše občany, je jasné a vláda to dělá a bude dělat. Pan Křeček i pan Babiš ale musí pochopit, že Ukrajinci bojují i za naši svobodu, a přestat vykopávat umělé příkopy. oblíbit odpovědět

„Prezident Zelenskyj vede svůj národ v hrdinské válce proti agresorovi. Čelí najatým vrahům. A my ho budeme z klidu své kanceláře, s krásným platem a od dobré kávy kritizovat? To je opravdu odvážný postoj,“ reagoval ironicky předseda STAN Rakušan.

Podle Jurečky je Křečkovo vyjádření „naprosto mimo“. „Zelenskyj ukazuje svým osobním příkladem, že je ochránce práv lidí v jeho zemi a ty osobně brání. Pan Křeček zjevně nechápe kontext, je v pozici, ve které nikdy neměl být, bohužel minulá vládní koalice mu to dala jako trafiku,“ přisadil si předseda lidovců.

Zelenskyj uvedl, že NATO odmítá prohlásit bezletovou zónu nad Ukrajinou, čímž dává prostor pro bombardování Ukrajiny ze strany Ruska. Západní představitelé od začátku ruské invaze zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou vylučují s odůvodněním, že by to vyžadovalo, aby letouny NATO střílely na ruská stíhací letadla. To by podle nich mohlo vyvolat širší konflikt s Ruskem.

3. března 2022