Křeček práci nezvládne, trestá mě za jiné názory, brání se Šimůnková

Kdy jste se o tom, že vám Stanislav Křeček odebere veškerou agendu, dozvěděla?

Dnes (v úterý) v 9.30 jsem byla povolána na schůzku do kanceláře ombudsmana, což nebývá obvyklé. Už jsem trošku očekávala, že to nebude nic dobrého. Pan ombudsman mi bez dalšího řekl, že mi bere veškerou moji agendu.

Jak to zdůvodnil?

Že si dlouhodobě nerozumíme, nemáme podobné, stejné názory a že instituce Veřejného ochránce práv by měla mluvit jedním hlasem. A že je to monokratický orgán. Což je naprostý nesmysl. Ombudsman i jeho zástupce jsou volení Poslaneckou sněmovnou, mají stejná práva i povinnosti. Jediné, na čem je zástupce závislý, je to, že ombudsman mu svěřuje část agendy. A takto to bylo 22 let, co ombudsmanství existuje. Vždycky měl polovinu agendy ombudsman, polovinu jeho zástupce. A ač měli často rozdílné názory, a to se stávalo, tak nikdy nedošlo k takto bezprecedentnímu kroku, aby byla zástupci odebrána celá agenda. To jest vyprázdněna veškerá jeho (zástupcova) pracovní činnost. Myslím si, že je to proti zákonu o veřejném ochránci práv.

Proč?

Zákon počítá s tím, že zástupce bude mít část svěřené agendy, bude se jí věnovat. A bude zastupovat ombudsmana v okamžiku, kdy ten není přítomen.

V tomto podle vyjádření Stanislava Křečka ke změně nedojde, stále budete jeho zástupkyní a budete jej ze zákona zastupovat v době jeho nepřítomnosti.

To se ale ani teď neděje. I když přítomný není, tak mě tím zastupováním vůbec nepověřuje.

Čím si vysvětlujete, že odebrání agendy přišlo právě dnes? O tom, že nemáte na řadu otázek a agend stejný názor, se ví dlouhodobě.

Bohužel to nelze nevidět v souvislosti s tím, že v pátek (24. června) Senát přijal usnesení, v němž je pan Křeček kritizován. Usnesení označilo některé jeho výroky za xenofobní, rasistické a vyzvalo ho k tomu, aby s nimi přestal. A mimo jiné jej i vyzvalo, aby se choval s respektem ke své zástupkyni, tedy ke mně. A dva dny na to se událo toto. Pan Křeček mi „opravdu s respektem“ oznámil, že mi bere veškerou agendu. Nelze se vyvarovat myšlenek, že je tento krok v návaznosti na zmíněné usnesení.

Dlouhodobá šikana

Považujete jeho rozhodnutí za osobní mstu?

Možná. Nevím. Rozhodně tato myšlenka napadla nejen mě, ale mnoho dalších.

Uvedla jste, že jednání pana Křečka vůči vám hraničilo se šikanou. Přiblížíte to?

Jde třeba o chování pana ombudsmana na poradách vůči mě, kdy mě často nazýval „aktivistkou bez životních zkušeností“. Dehonestoval mě na svém facebookovém účtu – i když je to již před delší dobou. Zveřejnil tam dopis od člověka, který mě urážel a navrhoval mé odvolání. Pan Křeček k tomu napsal, že mu lidé rozumí a tři tečky. Měl to tam dva dny, než mu někdo řekl, že to má stáhnout, protože už je to přes čáru.

Proč jste se neozvala dříve?

Asi jsem měla, asi jsem o tom měla více mluvit a více svůj nesouhlas zdůvodňovat. Tiše jsem to trpěla, snažila jsem se zachraňovat dobré jméno instituce. A nijak jsem to nikdy víc neventilovala, nechtěla jsem, abychom měli konflikty navenek. I když to bylo velmi složité. Ačkoli jsem si často říkala, že jsme v absurdní situaci, tak holt vztahy mezi spolupracovníky nemusí být vždy úplně ideální.

Přesto jste jej v médiích kritizovala.

Výroky pana Křečka na Facebooku, které šly velmi často proti Romům, proti menšinám, proti právům i dětí a žen, tak s těmi jsem samozřejmě nesouhlasila. A vyjádřila jsem se v tom smyslu, že nejsou v pořádku. Naposledy to bylo k výroku pana Křečka ohledně prezidenta Zelenského. Ozvala jsem se i v době covidu, kdy mi sebral agendu šetření otců u porodu. Já jsem přitom byla povinna šetřit stížnosti, které k nám přijdou. A pan křeček se rozhodl, že otcové nemají být u porodu během pandemie. A že se nic šetřit nebude. Úplně protizákonně mi tu agendu vzal. To byl první velký konflikt mezi námi. Mediálně jsem řešila před rokem a půl i to, když mě odvolal ze tří poradních orgánů vlády, a to na základě mého interního nesouhlasu s věcmi, které se týkaly strategie romské integrace.

Jinak jsem se snažila udržovat spolupráci v mezích a dělat práci pro lidi, kteří se na nás obracejí. A snažit se vyřizovat v maximální možné míře jejich stížnosti.

Špatně nastavený zákon

Jak chcete situaci řešit?

Systémově je určitě potřeba změna zákona. Jednoznačně apeluji na Sněmovnu a na to, aby změnila zákon o veřejném ochránci práv. Měla by se jinak nastavit pozice ombudsmana a jeho zástupce. Buď tak, že na sobě budou více nezávislí, každý bude mít přímo přidělenou agendu. To může pomoci, pokud jsou oba dva voleni Sněmovnou a jsou názorově rozdílní. A to není jenom náš aktuální případ, dělo se to i v minulosti. Anebo proces volby uskutečnit tak, aby byli voleni dva lidé, kteří spolu názorově souzní. To znamená, klidně ať má ombudsman možnost vyjadřovat se ke kandidátům. A Sněmovna by k tomu mohla přihlížet. Stav, jaký je teď, je naprosto neudržitelný. A u nás dvou to došlo do naprosto extrémní situace, která ukazuje, jak je změna nutná.

A co budete dělat přímo vy sama?

Dva dny, kdy mám ještě agendu pod sebou, dodělám všechny spisy. Ale já jsem v takovém šoku, že si musím nechat projít hlavou, co budu dělat dál. Chci se obrátit na Sněmovnu, protože té se zodpovídáme a měla by o věci vědět.

Zvažujete žalobu, jak uvedla některá média?

Musím to promyslet. Nejdříve si z médií zjistit, jaké má vlastně pan Křeček důvody pro to, aby mi odebral agendu. Co jsem zatím zaslechla, jsou naprosto lživé. Jde o křivá, pomlouvačná obvinění, která mě poškozují. Zvážím, co udělám dál. Naopak si myslím, že on manažersky selhává.

Hrozí paralýza Kanceláře veřejného ochránce práv?

(Přemýšlí) Úplně paralyzovat ne, my pojedeme v práci dál, právníci tady zůstávají, zaměstnanci asi odcházet nebudou, sami mají odpovědnost vůči lidem, i když mi vyjádřili podporu. Nemyslím si, že je v moci jednoho člověka zvládnout veškerou agendu. Když to bude celé pod panem ombudsmanem, tak to nebude ve prospěch nikoho. Vůbec si nedokážu představit, jak to zvládne. Sice máme úžasný tým právníků, ale sama vím, kolik času a práce jsem do přidělených agend investovala, a to včetně jednání a prosazování. Nikdy v historii ombudsmanství to všechno neměl na starost jeden člověk. Navíc takový, který tomu nevěnuje tolik času, kolik by měl.