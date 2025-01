Evropané jsou dětinští, bojím se, že nastává doba čínská, varuje filozof Komárek

Svět je v pohybu a překotně se mění. Donald Trump drtivě vítězí v amerických volbách. V Německu i ve Francii padají vlády, Rusové se snaží vygradovat svůj tlak ve válce na Ukrajině, Čína rozmístila u Tchaj-wanu na 90 vojenských lodí, graduje výbušná situace na Blízkém východě. Vy jste už před časem hovořil o tom, že v lidské společnosti existuje určitá poptávka po agresi. Potřebujeme podvědomě hledání nějakého nepřítele? Konflikt? A budujeme v sobě vnitřně nějakou potřebu strachu?

Je možná neveselou skutečností, že modernímu člověku je vrozeno bát se mnohem více, než většinou musí. Asi nás reálně nepřepadnou bandité, až půjdeme z této kavárny, nesežere nás na ulici medvěd. Maximálně vás chytí policie při přecházení na červenou, dostanete blokovou pokutu a nebude vás nikdo mučit. Oproti tomu v prehistorické době – myslím éru lidstva v africké savaně –, v níž ovšem stále kořeníme svou psychologickou podstatou, bylo nebezpečí nedílnou součástí našich životů. A to neustálou a reálnou. Tu seděl levhart za keřem, jinde čekali nepřátelští bojovníci jiného kmene v záloze, unášení žen bylo běžné. Tohle je v nás ještě někde hluboce zasunuté a nemá, kam by to mizelo. Stejně jako takové to kmenové myšlení. My a oni. My, ti dobří, a oni, ti zlí. Tohle jsou věci opravdu hluboko v našich genech.

Zpětně to dělá dojem, že virová kampaň byla svým způsobem válkou nanečisto, ovšem s použitím přemrštěných prostředků. Jako kdybyste proti otravným hrabošům polním nasadil těžkou artilerii.