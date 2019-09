Soud potvrdil bývalému tajemníkovi SPD Staníkovi podmínku za nenávistné výroky

Staník se dopustil trestných činů podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Verdikt je pravomocný.

„Odvolání obžalovaného se zamítá,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Petr Hovorka. Podle něho bylo nedůvodné, Obvodní soud pro Prahu 1 případ posoudil správně. Také uložený trest podle soudce odpovídá spáchanému skutku.

Bývalý tajemník SPD 24. října 2017 ve Sněmovně například uvedl, že „buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození“. Prohlásil údajně také, že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu. Staník jakékoli trestné jednání odmítal. Řekl, že zapíjel večer ve sněmovní restauraci volební úspěch své strany. Bavil se s ostatními politiky také o menšinách, ale nehaněl je.

