Další únorový hic. Tentokrát rekordy padaly jen na východě Česka

Teplotní rekordy v úterý padly na 28 ze 166 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejvíce jich zaznamenali na východě a severovýchodě Česka. Nejtepleji bylo v Karviné, kde naměřili 18,7 stupně Celsia. Na Facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Teplé počasí by mělo vydržet i ve zbytku týdne.