Je to zdvižený ukazováček. Poslanec popsal, jak výbor jednal o Babišově výroku

Jak probíhalo jednání mandátového a imunitního výboru?

K závěru jsme došli v podstatě po téměř hodinové debatě, kdy jsme probírali veškeré výroky, které padly na plénu. Shodli jsme se, že takové výroky do Sněmovny nepatří, že jsou nevhodné v kontextu dříve přijatých pravidel a doporučení chování poslanců a poslankyň. Nedošli jsme ale k závěru, že jsou to výroky, kvůli kterým bychom měli zahájit disciplinární řízení. Už se tím dál zabývat nebudeme.

Dá se to interpretovat tak, že tedy poslanec, když je v Poslanecké sněmovně u řečnického pultu, může o jiném poslanci říct, že je sociopat, magor, blbec nebo psychopat?

Byli bychom hrozně neradi, aby se takto interpretovalo. Snažili jsme se debatovat, kde je hranice, kde je ta míra. Čeština je bohužel velmi bohatá – nebo naopak možná bohudík – a je to velmi květnatý jazyk, ale takhle to samozřejmě nechceme. Právě tím, že označujeme takové výroky jako nevhodné a upozorňujeme, že nepatří na půdu Poslanecké sněmovny, říkáme, že by se tam opakovat neměly.

Může to tedy být takové „tytyty“ ve smyslu, že když zase někdo přijde a začne na jiného kolegu pořvávat, že je blbec, magor, sociopat, že by to rozhodnutí příště mohl být jiné?’

Byli bychom velmi rádi, kdyby se to začalo vnímat jako zdvižený ukazováček. Neradi bychom podobné výroky projednávali častěji. Nicméně je i na každém poslanci, jak vnímá to, jak s ním hovoří jiný kolega, a jestli se cítí být uražen. Určitě bychom rádi tím usnesením výboru vyslali signál, že nechceme, aby se to opakovalo.

S panem Babišem jste nějakým způsobem komunikovali?

Neříkali jsme panu Babišovi „tytyty“, to ani v kompetenci mandátového a imunitního výboru není. Nezahájili jsme disciplinární řízení, kde standardně zveme aktéry – toho, kdo byl uražen, i toho, který měl urazit. To neproběhlo.

Co bylo rozhodující pro rozhodnutí?

Míra intenzity toho, jestli to je nebo není kvalifikovatelné pro zahájení disciplinárního řízení.

Takže novodobý Hitler (k němu přirovnal kvůli dikci projevu šéf SPD Tomio Okamura místopředsedu Sněmovny Jana Bartoška a dostal za to od výboru pokutu 20 tisíc korun – pozn. redakce) je už za hranou, ale magor ne?

Tady vidíte, jaké je práce v mandátovém a imunitním výboru. Velmi těžká, složitá. Je to skutečně hra se slovy. Ale musíte se na to dívat i v kontextu toho textu, není to jenom o jednom výroku, o konkrétním slovu, ale kdy je nebo v jakém provedení je pronesen.

Vaše slova, že rozhodující je míra, kontext a načasování, znamenají, že někdy se magor říct může a někdy se magor říct nesmí?

Já bych rád, aby se vůbec magor nebo podobná slova na půdě Sněmovny už nepronášela. To bych si velmi přál. Proto jsem také byl jedním ze spoluautorů a možná i hlavním autorem pravidel doporučujících chování poslanců a poslankyň.

Nepodařilo se mi prosadit, aby je schválila celá Sněmovna jako kodex poslance, ale aspoň pro nás je to nějaké vodítko. Velmi bych si přál, abychom mohli kultivovat řeč poslanců a poslankyň pronášených na plénu, ale i mimo něj.