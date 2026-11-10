Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

STAN pouští Piráty k vodě. Společně se SPOLU chce jít do koalice s Prahou sobě

Autor: ,
  17:57
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Petr Hlaváček ze STAN (vlevo na fotografii) po schůzce s lídryní Pirátů Terezou...

Petr Hlaváček ze STAN (vlevo na fotografii) po schůzce s lídryní Pirátů Terezou Nislerovou. Ti skončili ve volbách v Praze až pátí, v případě dohody se STANem by jim mohla případnout agenda bydlení. (13. října 2026) | foto: Josef Dyntr, iDNES.cz

Petr Hlaváček (STAN) po jednání o složení vládnoucí koalice v Praze. (2....
Adam Scheinherr (Praha sobě) po jednání o složení vládnoucí koalice v Praze....
Petr Hlaváček (STAN) po jednání o složení vládnoucí koalice v Praze. (2....
Petr Hlaváček (STAN), Tomáš Portlík (ODS) a Adam Scheinherr (Praha sobě) po...
6 fotografií
Hnutí STAN, které vyhrálo pražské komunální volby, chce sestavit koalici se SPOLU (ODS, TOP 09) a s Prahou sobě. Dnes to na základě dosavadních koaličních jednání odhlasoval jeho zastupitelský klub. Sdělila to mluvčí pražské organizace hnutí Šárka Kuželová. STAN a SPOLU jednaly v posledních týdnech o možném partnerství jak s Prahou sobě, tak s Piráty.

O koalici budou ještě jednat kluby Prahy sobě a SPOLU. Lídr Spolu Tomáš Portlík (ODS) dříve avizoval, že rozhodnutí o koaličním formátu je na vítězi voleb.

„Dnes jsme na zasedání našeho zastupitelského klubu učinili klíčové rozhodnutí. Hlasovali jsme pro vytvoření stabilní většinové koalice ve složení STAN, SPOLU a Praha sobě. Vycházíme z jasného a silného mandátu od Pražanů. Do vedení města spojujeme tři uskupení s nejsilnějším volebním ziskem,“ uvedla mluvčí. Koalice by měla v 65členném městském zastupitelstvu pohodlnou většinu 47 hlasů. Podrobnosti plánují strany sdělit na tiskové konferenci ve středu v 10:00.

Místopředsedkyně zastupitelů a členka vyjednávacího týmu STAN Hana Novotná po dnešním jednání klubu uvedla, že ve volbě Prahy sobě hrálo roli více faktorů. „Jedním z nich je to, že bereme ty první tři na pásce. My jsme jako STAN vyhráli volby, za námi byli kolegové ze SPOLU a potom Praha sobě, a my tři takto skládáme koalici,“ řekla. Dodala, že zásadní je i programová shoda, kterou odhalila podrobná jednání o jednotlivých oblastech. „Hlasování na klubu bylo jednotné,“ uvedla dále.

Mluvčí Prahy sobě Ondřej Chlupáček ČTK sdělil, že klub Prahy sobě bude jednat dnes večer a strana bude další postup komentovat až ve středu.

Jednání o pražské koalici začala v týdnu po komunálních volbách, které se konaly 9. a 10. října. Vede je vítězné hnutí STAN, které hned zkraje uvedlo, že chce koalici se SPOLU, do které by mohl vstoupit třetí partner v podobě Prahy sobě či Pirátů. Spolupráci s hnutím ANO všechny subjekty vyloučily.

V Praze se minulý týden sešlo ustavující zastupitelstvo, které strany přerušily do 19. listopadu, kdy by se mělo volit nové vedení. Do té doby chtějí mít strany podle dřívějších vyjádření základní body programového prohlášení a koaliční smlouvu. Podle dosavadních informací má Praha sobě v koalici dostat dvě místa v jedenáctičlenné radě, a to gesce dopravy a majetku. STAN má mít pět křesel a post primátora, kterým má být jeho lídr Petr Hlaváček, a SPOLU čtyři radní. Podrobnosti o rozdělení gescí plánují strany sdělit na středeční tiskové konferenci.

Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo SPOLU rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

USA přišly s „kartografickým trikem“, aby Putinovi na Donbase zařídily vítězství

Jared Kushner, ministr zahraničních věcí Spojených arabských emirátů šejk...

Američtí vyjednavači navrhli překreslení hranic ukrajinské Doněcké a Luhanské oblasti. Ruský prezident Vladimir Putin by tak mohl na papíře prohlásit, že Rusko plně ovládá Donbas, aniž by muselo už...

10. listopadu 2026  18:23

Odvolejte Klempíře, nebo podejte demisi, žádají studenti na demonstraci

Přímý přenos
Setkání studentů na podporu veřejnoprávních médií, pořádá iniciativa Vstávej...

Vysokoškolští studenti dnes opět protestují proti změně financování veřejnoprávních médií. Akce se konají v Praze i dalších městech, v metropoli vyvrcholily v symbolických 16:36 hodin demonstrací na...

10. listopadu 2026  10:41,  aktualizováno  18:21

Střelba v Hamburku: začala doma, na ulici pokračovala a skončila sebevraždou

Německá policie zasahuje po střelbě v Hamburku. (10. listopadu 2026)

Muž, který dnes postřelil dva lidi nedaleko hamburské koncertní síně Labská filharmonie, předtím zjevně zastřelil svou ženu a tchána ve zhruba 600 kilometrů vzdáleném Eningenu jižně od Stuttgartu....

10. listopadu 2026  18:11

STAN pouští Piráty k vodě. Společně se SPOLU chce jít do koalice s Prahou sobě

Petr Hlaváček ze STAN (vlevo na fotografii) po schůzce s lídryní Pirátů Terezou...

Hnutí STAN, které vyhrálo pražské komunální volby, chce sestavit koalici se SPOLU (ODS, TOP 09) a s Prahou sobě. Dnes to na základě dosavadních koaličních jednání odhlasoval jeho zastupitelský klub....

10. listopadu 2026  17:57

Kupka nevyužil svůj potenciál, diví se politolog. Straně radí, kde hledat nástupce

Karel Haas, Martin Kupka a Eva Decroix na tiskové konferenci ODS ve Sněmovně....

V ODS roste nespokojenost zejména kvůli klesajícím voličským preferencím. V pátek zasedne předsednictvo strany, které bude jednat o možných reformách. Někteří regionální politici dokonce žádají změnu...

10. listopadu 2026  17:43

Za prezidentem i na velryby. Benda, Hřib či Jurečka budou 17. listopadu na Tchaj-wanu

Marek Benda, Zdeněk Hřib a Marian Jurečka

Devítka opozičních poslanců vyrazí na přelomu týdne na návštěvu Tchaj-wanu. Delegaci povede šéf poslanců ODS a předseda Skupiny přátel Tchaj-wanu Marek Benda. Zúčastnit by se jí měl také šéf Pirátů...

10. listopadu 2026  17:36

Lesy ČR vypsaly tendr na nové sídlo za téměř dvě miliardy, stavba má začít zjara

Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) vypsal soutěž na generálního dodavatele stavby nového sídla v Hradci Králové. Předpokládaná hodnota díla je 1,8 miliardy korun bez DPH. Lhůta pro podání...

10. listopadu 2026  17:30

Pavel přijme na Hradě Babiše. Budou řešit bezpečnost i připravenost na krize

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. (2. listopadu...

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se ve středu ráno setkají na Pražském hradě. V 8:00 se uskuteční jejich pravidelné a plánované jednání, uvedla Kancelář prezidenta republiky. Mimo diskuzi...

10. listopadu 2026  15:48,  aktualizováno  17:19

Josefa Mašína pohřbí v Kalifornii. V Česku chystají vzpomínkovou akci

Josef Mašín u hrobu svého bratra Ctirada na vojenském hřbitově v Riverside.

Zesnulý protikomunistický odbojář Josef Mašín bude pohřben na vojenském hřbitově v Riverside v Kalifornii, stejně jako jeho bratr Ctirad. V Česku si zesnulého hrdinu připomenou v Památníku tří...

10. listopadu 2026  16:58

Manipulace je všude kolem, hlásá český film, který zlákal plno zahraničních hvězd

Britský herec James Faulkner s českým režisérem Davidem Baldou (9. listopadu...

Český režisér David Balda uvedl do světových kin svůj thriller Manipulation. Dramatický snímek po premiérách ve Velké Británii, Itálii a Německu míří nyní před tuzemské publikum. Film s mnoha...

10. listopadu 2026  16:56

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Fotbalová korupce znovu před soudem. Berbr nechyběl, Rogoz přišel o holích

Někdejší místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr přichází do soudní síně...

Krajský soud v Plzni dnes začal řešit 16 odvolání v případu fotbalové korupce v druhé a třetí lize a také zpronevěru peněz z plzeňského fotbalového svazu. Hlavní postavou kauzy je někdejší...

10. listopadu 2026  7:40,  aktualizováno  16:54

Druhy aviváže: Jak vybrat tu pravou podle prádla

Komerční sdělení
Druhy aviváže: Jak vybrat tu pravou podle prádla

Aviváž není jen o vůni. Jiný typ se hodí na ložní prádlo, jiný na běžné oblečení, ručníky nebo jemné kousky pro citlivou pokožku. Stačí znát pár pravidel a prádlo bude hebké, svěží a příjemné na...

10. listopadu 2026  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.