STAN pouští Piráty k vodě. Společně se SPOLU chce jít do koalice s Prahou sobě

O koalici budou ještě jednat kluby Prahy sobě a SPOLU. Lídr Spolu Tomáš Portlík (ODS) dříve avizoval, že rozhodnutí o koaličním formátu je na vítězi voleb.
„Dnes jsme na zasedání našeho zastupitelského klubu učinili klíčové rozhodnutí. Hlasovali jsme pro vytvoření stabilní většinové koalice ve složení STAN, SPOLU a Praha sobě. Vycházíme z jasného a silného mandátu od Pražanů. Do vedení města spojujeme tři uskupení s nejsilnějším volebním ziskem,“ uvedla mluvčí. Koalice by měla v 65členném městském zastupitelstvu pohodlnou většinu 47 hlasů. Podrobnosti plánují strany sdělit na tiskové konferenci ve středu v 10:00.
Místopředsedkyně zastupitelů a členka vyjednávacího týmu STAN Hana Novotná po dnešním jednání klubu uvedla, že ve volbě Prahy sobě hrálo roli více faktorů. „Jedním z nich je to, že bereme ty první tři na pásce. My jsme jako STAN vyhráli volby, za námi byli kolegové ze SPOLU a potom Praha sobě, a my tři takto skládáme koalici,“ řekla. Dodala, že zásadní je i programová shoda, kterou odhalila podrobná jednání o jednotlivých oblastech. „Hlasování na klubu bylo jednotné,“ uvedla dále.
Mluvčí Prahy sobě Ondřej Chlupáček ČTK sdělil, že klub Prahy sobě bude jednat dnes večer a strana bude další postup komentovat až ve středu.
Jednání o pražské koalici začala v týdnu po komunálních volbách, které se konaly 9. a 10. října. Vede je vítězné hnutí STAN, které hned zkraje uvedlo, že chce koalici se SPOLU, do které by mohl vstoupit třetí partner v podobě Prahy sobě či Pirátů. Spolupráci s hnutím ANO všechny subjekty vyloučily.
V Praze se minulý týden sešlo ustavující zastupitelstvo, které strany přerušily do 19. listopadu, kdy by se mělo volit nové vedení. Do té doby chtějí mít strany podle dřívějších vyjádření základní body programového prohlášení a koaliční smlouvu. Podle dosavadních informací má Praha sobě v koalici dostat dvě místa v jedenáctičlenné radě, a to gesce dopravy a majetku. STAN má mít pět křesel a post primátora, kterým má být jeho lídr Petr Hlaváček, a SPOLU čtyři radní. Podrobnosti o rozdělení gescí plánují strany sdělit na středeční tiskové konferenci.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo SPOLU rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.