Vlček věří v úspěch u senátních voleb. Čekají nás tvrdé duely s ANO, upozornil

Hnutí Starostů a nezávislých by za úspěch v senátních volbách považovalo získání sedmi nebo osmi křesel v horní komoře. Po jednání stínové vlády o tom informoval místopředseda poslaneckého klubu Lukáš Vlček. „Já osobně věřím, že to číslo bude vyšší. Dva naši senátoři prošli již v prvním kole, zbylých dvanáct jde do druhého,“ dodal.
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Vlček zdůraznil, že většina kandidátů v druhém kole svede souboj především s kandidáty vládního hnutí ANO. „Čekají je velmi tvrdé duely o to, abychom v Senátu udrželi určité demokratické hodnoty,“ řekl.
Jako příklad uvedl mimo jiné hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu. Ten je však primárně kandidátem hnutí SLK, tedy Starostů pro Liberecký kraj. SLK sice s celostátním hnutí STAN úzce a dlouhodobě spolupracuje, jde ale o regionální hnutí, které je registrované samostatně.
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Dalším významným duelem bude podle Vlčka střet mezi bývalým náčelníkem generálního štábu české armády Karlem Řehkou, který kandiduje s podporou STAN, a náměstkyní plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucií Knatorovou z hnutí ANO. „Souboje, které vedeme s kandidáty ANO, anebo s kandidáty, které hnutí ANO nebo třeba SPD podporuje, jsou pro nás extrémně důležité,“ doplnil.
Taková situace je například v Hradci Králové. Do druhého kola senátních voleb tam z prvního místa postoupil bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z hnutí STAN. Z druhého místa postoupila Zuzana Ceralová Petrofová, kterou do voleb jako nezávislou kandidátku vyslala ODS. Podporu do druhého kola už ji nicméně vyjádřila neúspěšná kandidátka vládního ANO Jana Hůlková.
Zákaz prodeje kratomu online povede k jeho přesunu na černý trh
Stínová vláda se mimo jiné zabývala také novelou zákona o návykových látkách známé jako lex kratom. Předloha má podle předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaely Šebelové z větší části podporu Starostů. Problém je ale podle ní se zákazem prodeje takzvaně na dálku, tedy online, který v návrhu zůstává. „Pokládáme to za nesystémové. Jsme navíc přesvědčeni, že kontrola prodeje kratomu na internetu je nastavená velmi přísně,“ dodala.
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Zákazník musí podle Šebelové prokazovat plnoletost takřka při každém kroku. „Ověření musíte mít při nákupu. Zároveň se přesně zaznamenává, kdo nákup provedl. Zákazník se pak musí znovu prokázat při převzetí samotné zásilky,“ popsala. Úplný zákaz prodeje by navíc podle hnutí STAN vedl ke zvýšení poptávky na černém trhu. Před tím v minulosti varovala i řada odborníků.
Jiné návykové látky jde přitom na internetu zakoupit s minimálním ověřením věku. Například při nákupu tvrdého alkoholu online stačí, když zákazník v elektronickém obchodě zaškrtne, že mu již bylo osmnáct let. Tím kontrola končí. „Tohle může udělat i dítě. Pak si objednávku nechá poslat do boxu a bez jakéhokoliv ověření věku si může alkohol vyzvednout,“ konstatovala Šebelová. Starostové spolu s dalšími poslanci z opozičních lavic proto navrhují, aby stejná kontrola jako u kratomu, platila i pro nákup ostatních návykových látek přes internet.