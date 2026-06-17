Boj proti operní pěvkyni i nečekaný střet na severu. STAN prozradil jména do Senátu

„Máme odpovědnost, obhajujeme v jedenácti senátních obvodech. Leží na nás velká odpovědnost, aby v Senátu zůstala opoziční většina, která vytváří protiváhu Sněmovně,“ popsal Rakušan. Hnutí podle něj „nevysazuje žádné parašutisty“, tedy neposílá do regionu známé tváře z metropole, nýbrž jsou kandidáty lidé se silným regionálním renomé.
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To je třeba bývalý dlouholetý hradecký primátor, poté diplomat a ministr Martin Dvořák, který poprvé kandiduje v obvodu č. 45 Hradec Králové. Nebude to mít lehké. Jeho protikandidátkou je další známé jméno, podnikatel Zuzana Ceralová Petrofová, která se o podporu uchází jako nestraník s podporou ODS a lidovců.
Termíny voleb
První kolo voleb do Senátu se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Případné druhé kolo proběhne o týden později, tedy v pátek 16. a v sobotu 17. října.
Volby se od roku 1996 konají pravidelně každé dva roky, mění se vždy třetina senátorů, kterých je celkem 81.
Největší „bojištěm“ podzimních voleb ale bude Praha. O třetí volební vítězství bude usilovat v Praze kandidát STAN David Smoljak. I tady bude mít silnou protikandidátku, operní pěvkyni Dagmar Peckovou kandidující za ODS.
V dalším pražském obvodu, v Praze 1 nasazuje STAN nakladatele a spisovatele Jiřího Padevěta, který je tu i kandidátem Pirátů a koalice SPOLU. „Ve svých knihách se zabývám tím, co se stane když povolí demokracie. Obávám se, že populisté a extremisté ji teď u nás ohlodávají,“ popsal důvody své kandidatury Padevět. I tady bude mít silnou konkurenci. Za spojení Praha sobě, Zelených a lidovců kandiduje oblíbený starosta Prahy 7 Jan Čižinský.
Zajímavá situace nastane na jižní Moravě. Stávající senátor Starostů z obvodu Vyškov Karel Zitterbart bude kandidovat v obvodu č. 60 Brno – město, kde obhajuje senátor ODS Zdeněk Papoušek. Naopak ve Vyškově STAN podpořil kandidáta lidovců Jana Grolicha.
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Zajímavá situace pro STAN nastane v senátním obvodě Česká Lípa, kde bude za Starosty kandidovat liberecký hejtman Martin Půta. Proti němu se postaví stávající senátor Starostů Jiří Vosecký. Ten prohrál v listopadu 2025 "starostovské“ primárky, následně vystoupil z hnutí a bude proti Půtovi kandidovat jako nezávislý.
Své kandidáty v minulých dnech představilo i SPOLU, naopak hnutí ANO jich zatím oznámilo jen minimum. „Čekáme, až je schválí krajské sněmy,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí ANO Martin Vodička.