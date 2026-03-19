Cíl uspět ve velkých městech, žádné koalice s extremisty. STAN zahájili kampaň

Autor:
  12:32
Starostové a nezávislí ve čtvrtek zahájili kampaň do voleb do zastupitelstev obcí. Podle předsedy hnutí Víta Rakušana je hlavním cílem uspět i ve velkých krajských městech, což se doposud straně nedařilo. „Tam následně chceme také vytvářet koalice,“ řekl s tím, že ani na komunální úrovni Starostové nebudou spolupracovat s extremisty.
Předseda strany Starostové a nezávislí Vít Rakušan | foto: Michal Sváček, MAFRA

32 fotografií

„Obhájení křesel není úspěch, ale nutnost. Chceme navýšit počet zastupitelů,“ popsal Rakušan plány Starostů. Letos by strana chtěla předložit alespoň tisíc kandidátek, v minulých volbách jich bylo přibližně 700. „Je pro nás důležitá udržitelnost ve všech ohledech – vyrovnané hospodaření a žádné zadlužování,“ pokračoval předseda strany s tím, že zadlužování lze pochopit pouze ve výjimečných případech.

Starostové by se na úrovni zastupitelstev chtěli zaměřit na problémy konkrétních obcí, jako je dostupnost bydlení nebo infrastruktura. „Nesmíme pohrdat problémy lidí z malých měst, musíme jim ukázat, že populistická řešení nefungují,“ dodal.

Kampaň Starostové zahájili v Praze na Vítězném náměstí v Dejvicích, kde připravili čtrnáct stánků reprezentující jednotlivé kraje. V těch zástupci jednotlivých krajů nabízeli lokální produkty – sýry, uzeniny, limonády, ale i pivo nebo medovinu.

Starostové jsou první stranou, která zahájila svou kampaň do krajských voleb. Podle předsedy strany Rakušana je brzké zahájení součástí volební strategie. „Začínáme brzy proto, aby s námi lidé kandidovali. Nebojíme se pouštět nové lidi na kandidátku,“ vysvětlil.

V minulých komunálních volbách v roce 2022 hnutí STAN ztratilo proti volbám v roce 2018 zhruba 30 procent mandátů. Získalo 1854 zastupitelů, předtím jich mělo 2601. V roce 2014 to bylo 2192 a na podzim 2010, kdy hnutí poprvé výrazně zasáhlo do voleb, 1243 mandátů.

Volby do obecních zastupitelstev v Česku se v roce 2026 uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října, společně s volbami do třetiny Senátu. Voliči budou volit své zástupce v obcích a městech na čtyřleté funkční období.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.