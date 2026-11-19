Rakušan uvedl, že jako vicepremiér měl s analytickým útvarem ty nejlepší zkušenosti. „Jsou to lidé, kteří se, uznávám mnohokrát marně, snažili dodávat reálná data a reálné sociologické, ekonomické, věcné pohledy na to, jak tato země vypadá,“ řekl. Zrušení útvaru podle něj dává stejný smysl jako vyhodit při vysokohorské výpravě z batohu mapu a kompas kvůli úspoře váhy.
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Kabinet se ale podle něj vydává právě touto cestou – cestou mikromanagementu premiéra Andreje Babiše (ANO) a nízké kvality vládnutí. Rakušan připomněl, že vláda už v únoru rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády, která radila bývalému kabinetu Petra Fialy (ODS) se strukturálními ekonomickými opatřeními. Současný kabinet má podle Rakušana dojem, že žádné rady nepotřebuje. „Vláda je přesvědčená o své vlastní neomylnosti, řeší detaily a podružnosti,“ řekl.
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Pokud by se Starostové stali součástí příští vlády, chtěli by s lidmi z tohoto útvaru, jenž vznikl v roce 2022, znovu spolupracovat. „Nás jejich data a výsledky práce zajímají,“ řekl Rakušan a zaručil se, že hnutí STAN by v takovém případě analytický útvar opět obnovilo.