Úplatky v Radě ČT? STAN chce kvůli nahrávce odložit volbu radních

Autor: ,
  15:58
Poslanci za Starosty chtějí ve Sněmovně řešit podezření, že někteří členové Rady České televize (ČT), kteří mají šanci být opětovně zvoleni, brali úplatky za volbu ředitele tohoto veřejnoprávního média. Poslanci STAN chtějí kvůli tomu odložit středeční tajnou volbu budoucích členů rady, oznámil předseda Vít Rakušan. Koaliční většina ve Sněmovně dosud obdobné opoziční požadavky odmítala.
Tisková konference poslaneckého klubu STAN ve Sněmovně před vyhlášením nedůvěry vládě Andreje Babiše opozicí. Na snímku Vít Rakušan. (3. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci...
Marek Wollner
Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku hovoří Michaela...
20 fotografií

„Budeme chtít volbu Rady ČT přerušit, dokud se věc uspokojivě nevysvětlí. Korupčníky snad v orgánu kontrolujícím Českou televizi nechce ani vláda,“ uvedl Rakušan.

Radní Matocha žaluje novináře Wollnera. Je to AI fake, tvrdí o údajné nahrávce

Kauza se týká nahrávky rozhovoru mezi radními ČT Romanem Bradáčem a Pavlem Matochou, kterou v pátek zveřejnil server Forum 24. Tématem rozhovoru radních je půlmilionový nedoplatek, o kterém Bradáč říká, že zatím nebyl vyplacen. Na nahrávce tvrdí, že se mělo jednat o platbu „za volbu“.

Bradáč pravost svého hlasu na dotaz serveru Forum 24 potvrdil, záznam ale označil za zmanipulovaný. Jak v pátek informovala redakce iDNES.cz, Matocha odmítl, že by s Bradáčem o tématu mluvil, a rozhodl se podat žalobu na ochranu osobnosti a trestní oznámení jak na web Forum 24, tak na bývalého šéfredaktora pořadu Reportéři ČT Marka Wolnera, který nahrávku zveřejnil.

Kdo usedne v Radě ČT? V užším výběru je exministr, lesník i zlatý hoch z Nagana

„V situaci, kdy nad některými kandidáty do Rady České televize visí podezření, že za volbu ředitele dostali úplatek, není možné pokračovat ve volbě rady. Na tom se shodujeme i s dalšími opozičními kluby. V úterý budeme navrhovat, aby volba nebyla zařazena na program sněmovny, dokud se úplatkářská aféra nevyjasní,“ uvedla předsedkyně poslanců STAN Michaela Šebelová.

Senátorka Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09 označila nahrávku za mimořádně závažnou. Na jejím základě podala k Národní centrále proti organizovanému zločinu podnět k jejímu prošetření pro podezření z trestných činů přijetí úplatku a podplacení.

Paskvil, padlo na Radě ČT o návrhu na zrušení poplatků. S Klempířem chce jednat

K její výzvě se připojila také pirátská poslankyně Andrea Hoffmanová, která vyzvala oba členy rady, aby o znovuzvolení neusilovali.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

V brněnské prodejně našli dvě otrávené sklenice HiPP. Obsahovaly jed na krysy

Dětské příkrmy značky HiPP, ilustrační snímek (1. března 2026)

Rakouská policie varuje před kojeneckou výživou značky HiPP, která může být otrávená. Podezřelé skleničky se podle ní našly i v Česku a na Slovensku a první laboratorní rozbory u nich ukázaly obsah...

19. dubna 2026  9:38,  aktualizováno  16:13

Šéf VZP se vrací do zvonic. Fascinují mě zvuky i vibrace velkých zvonů, líčí

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov je už deset let dobrovolným...

Vystoupat po dvou stech extrémně strmých dřevěných schodech do zvonice kostela Matky Boží před Týnem neboli Týnského chrámu v Praze dá pořádně zabrat i fyzicky zdatnému člověku. I proto je zvoníků...

19. dubna 2026  16:03

Zachránce dětských životů stavěl lékařská zařízení, u komunistů byl však v nemilosti

Premium
Otakar Teyschl vynikal jako lékař, pedagog i znalec a sběratel umění.

Vědí obyvatelé brněnské Teyschlovy ulice na pomezí sídliště Kamechy a Bystrce 2, čí jméno vlastně nese? V Brně nebylo a dosud není významnějšího lékaře v oboru dětské medicíny, než byl Otakar...

19. dubna 2026

Úplatky v Radě ČT? STAN chce kvůli nahrávce odložit volbu radních

Tisková konference poslaneckého klubu STAN ve Sněmovně před vyhlášením nedůvěry...

Poslanci za Starosty chtějí ve Sněmovně řešit podezření, že někteří členové Rady České televize (ČT), kteří mají šanci být opětovně zvoleni, brali úplatky za volbu ředitele tohoto veřejnoprávního...

19. dubna 2026  15:58

Londýn svírá vlna útoků proti židům. Hlásí se k nim skupina napojená na Írán

Britská policie vyšetřuje další pokus o žhářský útok na synagogu v Londýně (19....

Britská policie vyšetřuje další pokus o žhářský útok na synagogu na severozápadě Londýna. Podle vyšetřovatelů vhodili pachatelé do budovy zápalnou bombu. Místní organizace uvedly, že útok nezpůsobil...

19. dubna 2026  15:48

Hasiči od noci likvidují požár skládky v Bohumíně, nasadili pásové rypadlo

Hasiči od noci zasahují u požáru skládky v Bohumíně, lidé by neměli větrat....

Hasiči od noci zasahují u požáru skládky v Novém Bohumíně na Karvinsku. Požár nezpůsobil žádnou škodu, ani při něm nikdo neutrpěl zranění. Sdělili to mluvčí hasičů. Lidem v okolí hasiči doporučují...

19. dubna 2026  15:37

Trump vyšle delegaci na jednání s Íránem do Islámábádu, hrozí zničením elektráren

Americký prezident Donald Trump (2026)

V pondělí večer bude v pákistánské metropoli Islámábádu americká delegace, aby jednala s Íránem o dohodě, napsal v neděli na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Íránu pohrozil...

19. dubna 2026  15:26

„Červenou Červenému.“ Stovky lidí v Praze protestují proti Motoristům

Protest a pochod proti Motoristům ve vedení ministerstva životního prostředí...

Stovky lidí se v neděli sešly na Hradčanském náměstí v Praze. Na demonstraci nazvané Přírodu škrtnout nenecháme! protestují proti zástupcům Motoristů ve vedení ministerstva životního prostředí (MŽP)....

19. dubna 2026  15:15

Konflikt na Blízkém východě zdražuje plasty. Krize nahrává alternativám

ilustrační snímek

Válka na Blízkém východě narušila dodávky surovin pro výrobu plastů a vyhnala jejich ceny na čtyřletá maxima. Někteří výrobci plastových obalů v Asii zvedají ceny a omezují výrobu. Krize naopak...

19. dubna 2026

Nová dráha na pražském letišti slibuje omezení hluku, obce v okolí to vítají

V Praze nouzově přistálo letadlo do Budapešti, cestujícímu bylo nevolno....

Spolek středočeských obcí a městských částí Prahy sdružených v Pražském letištním regionu (PAR) vítá deklaraci společnosti Letiště Praha, která se v ní zavazuje dál co nejvíce omezovat dopady provozu...

19. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

V Japonsku rychle přibývá muslimů, šíří se protesty proti mešitám

JAPONSKO: Tisíce lidí se shromáždily, aby protestovaly proti výstavbě první...

Japonsko vymírá, a tak musí překonat svůj tradiční odpor k imigrantům. Po pracovní síle se poohlíží především v Indonésii, nejlidnatější muslimské zemi na světě. Výsledkem je nárůst vyznavačů islámu,...

19. dubna 2026  14:51

Evropu rozděluje „zelená propast“. Bohatší lidé žijí blíže k přírodě, tvrdí studie

Na sedmém místě skončil pro mnohé překvapivě Amsterdam. V minulém roce byl...

Život v zeleni se v některých evropských městech stává výsadou bohatých. Nová studie tvrdí, že lidé s vyššími příjmy častěji obývají městské části s lepším přístupem k přírodě. Rozdíly jsou přitom...

19. dubna 2026  14:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.