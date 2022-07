Další celostátní koalice s Piráty je nepravděpodobná, říká vedení STAN

Šéf hnutí STAN Vít Rakušan ani další členové nového vedení vládního hnutí nepovažují za pravděpodobné, že by i do dalších voleb šli Starostové a nezávislí na celostátní úrovni v koalici s Piráty jako v roce 2021. Po loňských volbách vstoupily obě strany společně do vlády Petra Fialy, ale jejich vztahy ochladly poté, co voliči výrazně upřednostnili kandidáty STAN před Piráty.