Vedení hnutí STAN projednává strategii vyjednávání o možné nové vládě

„V naší strategii jsme měli personální obsazení postů. Byl jsem veden jako kandidát na ministra vnitra, tu ambici mám stále,“ potvrdil iDNES.cz Rakušan.

Poměr křesel v možné budoucí vládě není zatím jistý. V pořadu Rozstřel iDNES.cz Rakušan uvedl, že jeho hnutí bude chtít obsadit více než tři rezorty, určitě vnitro a školství.

Kandidátem STAN na ministra školství je místopředseda hnutí Petr Gazdík. V seznamu možných kandidátů, které koalice PirSTAN zveřejnila již v červnu figuruje za STAN i jméno senátora a bývalého rektora Masarykovy univerzity v Brně Mikuláše Beka.

Kandidát koalice Spolu na premiéra, předseda ODS Petr Fiala ve středu oznámil, že koaliční smlouva by měla být hotova do 8. listopadu, tedy do ustavující schůze Sněmovny. Součástí má být dohoda o vedení Sněmovny i o programu a složení vlády.