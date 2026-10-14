STAN posílili na 17 procent, ANO oslabilo. Motoristé by se dostali do Sněmovny

ODS by podle průzkumu volilo 12,5 procenta lidí, SPD by získala devět procent a Piráti 7,5 procenta. Do Sněmovny by se dostali také Motoristé, jejichž podpora vzrostla na pět procent.
Pod pětiprocentní hranicí by zůstaly TOP 09 se 3,5 procenta, KDU-ČSL se třemi procenty, hnutí Naše Česko, PRO a KSČM, které by shodně získaly dvě procenta hlasů.
Ve srovnání s předchozím měřením ANO ztratilo 4,5 procentního bodu. STAN naopak posílil o pět bodů a ODS si polepšila o 1,5 bodu. Podpora SPD zůstala na devíti procentech, Piráti mírně oslabili o půl bodu.
|
Průzkum: volby do Sněmovny by vyhrálo ANO, jeho podpora ale klesá
Pokud by se výsledky promítly do rozložení poslaneckých mandátů, ANO by získalo 72 křesel, STAN 43 a ODS 31. SPD by měla 22 poslanců, Piráti 19 a Motoristé 13. Současná koalice ANO, SPD a Motoristů by tak měla většinu 107 mandátů.
K volbám by podle vlastního vyjádření přišlo 59 procent oprávněných voličů. To je zhruba o deset procentních bodů méně než skutečná účast ve sněmovních volbách v říjnu 2025.
Průzkum agentura MEDIAN uskutečnila od 1. do 30. září mezi 1018 respondenty staršími 18 let. Volební model zohledňuje také pravděpodobnost účasti jednotlivých respondentů. Statistická odchylka se podle velikosti stran pohybuje od 1,5 do 3,5 procentního bodu.