STAN vybere ministra průmyslu a obchodu. Jasným favoritem je Vlček

O tom, že právě Lukáš Vlček má Síkelu ve vládě nahradit, se hovoří od chvíle, kdy se vláda v druhé polovině července shodla na tom, že do Evropské komise navrhne současného ministra průmyslu a obchodu.

Vlček se dlouhodobě věnuje hospodářské politice. Je také spoluautorem nové hospodářské strategie České republiky.“Je to člověk, který je velice znalý. A pokud by měl možnost tuhle hospodářskou strategii - ne na jeden rok, ale na pět let dopředu - prezentovat a stát za tím, tak si myslím, že to zvládne výtečně,“ řekl šéf STAN, ministr vnitra Vít Rakušan.

Výměnu křesel v koalici po odchodu Pirátů z vlády Rakušan odmítl

Končící šéf Priátů Ivan Bartoš na jednání vlády ve středu premiérovi Petrovi Fialovi oznámil, že Piráti odcházejí z vlády.

Šéf hnutí STAN Vít Rakušan později kategoricky odmítl, že by v koalici jeho hnutí mohlo jednat i o případné výměně křesel mezi stranami. „Ministerstvo průmyslu a obchodů je resort Starostů a nezávislých. O tom vůbec nebudeme diskutovat,“ řekl kategoricky Rakušan.

Dvaačtyřicetiletý Vlček je poslancem od října 2021, dříve byl starostou Pacova na Pelhřimovsku. Ve Sněmovně je členem rozpočtového výboru a výboru pro životní prostředí, je i místopředsedou podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí a předsedou stálé komise pro hybridní hrozby.